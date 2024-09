Putyin meghúzta az új vörös vonalakat az ukrajnai háborúban, Washington azonnal reagált

Megjelent Matthew Miller, amerikai külügyminisztériumi szóvivő válasza Vlagyimir Putyin orosz elnök megjegyzéseire – közölte a Sztrana. Az orosz elnök korábban ugyanis kijelentette, hogy ha Ukrajnának megengednék, hogy nagy hatótávolságú nyugati fegyvereket alkalmazzon az orosz területen belüli célpontok ellen, az egyenértékű a NATO-országok, köztük az Egyesült Államok közvetlen részvételével a háborúban.

Ez nem igazán új kijelentés, de nagyon figyelünk mindenre, amit mond. Azt mondanám, hogy Putyin elnök az az ember, aki ma véget vethetne ennek a háborúnak, ha akarná. Az egyetlen ok, amiért egyáltalán tárgyalunk arról, hogy amerikai képességeket adjunk Ukrajnának, valamint NATO-szövetségeseink és az 50 országból álló koalíció képességeit, amelyeket világszerte összehoztunk, az az, hogy Putyin továbbra is kitart illegális háborúja mellett, és továbbra is megpróbál erőszakkal területeket elvenni Ukrajnától