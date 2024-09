Orosz légideszantosok támadtak az ukrán ejtőernyősökre, videón az összecsapás

Az ukrajnai háborúról interaktív térképet készítő blog, a Deep State elemzői közölték, hogy a Kurszki terület egyes részein az orosz erők tudtak előrenyomulni a közelmúltban, más helyeken viszont Ukrajna foglalt el településeket. Donyeckben csak az oroszok nyomultak előre.

Az ukrán hadiblog bejegyzésében azt írták, hogy saját erőik elfoglalták a Kurszki területen lévő Vitrijano, Durovka és Kravlivi települések egy részét, miközben ugyanebben a régióban „az ellenség elfoglalta Sznagosztot a környező falvakkal együtt”, és előrenyomult Ljubimivka települése fele is.

Beszámoltak arról is, hogy az orosz erők Kurszkon kívül is megszereztek bizonyos területeket. A donyecki Halicinyivka települést elfoglalták, továbbá Piszcsany, Hrihorivka, Hosztroj, Heorhijivka, Szinkivka, a kelet-ukrajnai Nyú Jork és Ukrajinszka települések közelében is előrenyomultak.