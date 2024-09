Magyar Péter Orbán Viktor vitájának halasztását kérte az EP elnökétől

A Tisza Párt elnöke hivatalos levelet írt vasárnap Roberta Metsolának. Magyar Péter arra kérte az Európai Parlament elnökét, hogy ajánlja fel Orbán Viktor miniszterelnöknek a szerdára tervezett strasbourgi vita elhalasztásának lehetőségét. A politikus a kormányfőnek is azt javasolta, hogy az árvízvédelmi helyzetben ne hagyja el Magyarországot.

Magyar Péter hivatalos levélben kérte meg arra az Európai Parlament elnökét, hogy ajánlja fel Orbán Viktor miniszterelnöknek a szerdára tervezett strasbourgi vita elhalasztásának lehetőségét.

A Tisza Párt álláspontja szerint nincs helye politikai vitának „egy ilyen fenyegető árvízhelyzetben, és teljes nemzeti összefogásra van szükség”.

A kapitánynak a parancsnoki hídon van a helye, egy percre sem hagyhatja azt el

– hangsúlyozta Magyar Péter.

Mint írtuk, a Tisza Párt elnöke vasárnap Neszmélyről és Nyergesújfaluról is a gát mellől jelentkezett be. Közösségi oldalán Magyar Péter kiemelte, hogy terveik szerint a Tisza Párt képviselői hétfőn indultak volna ki Strasbourgba, az Európai Parlament plenáris ülésére. Repülőjegyeiket az árvízi helyzetre való tekintettel megpróbálják átütemezni, hogy hétfőn is folytassák az önkéntes munkát a gátakon.

Magyar Péter ezenkívül azt javasolta Orbán Viktornak, hogy az árvízi helyzetre való tekintettel halassza októberre a szerdára tervezett strasbourgi vitáját. Ha a miniszterelnök úgy dönt, hogy a jelenlegi körülmények között is elhagyja Magyarországot, akkor a tervek szerint a Tisza Párt elnöke is repülőre ül kedden.

Elsőként vitázhatnának személyesen

Mint írtuk, Orbán Viktor a tervek szerint szeptember 18-án ismerteti Strasbourgban a magyar soros EU-tanácsi elnökség parlamenti programját. Az eseményen a Tisza Párt kétszer is felszólalhat, így akár az első személyes vitára is sor kerülhet a magyar kormányfő és Magyar Péter között.

Amennyiben Orbán Viktor megjelenne az Európai Parlamentben, úgy a kialakult szokásoknak megfelelően elsőként szólalhatna fel még Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke előtt. A párbeszédet a frakcióvezetők és a pártcsoportok által kijelölt szónokok folytatnák, majd a második körben az európai parlamenti képviselők is bekapcsolódhatnak a vitába.

A megbeszélés Orbán Viktor válaszával zárulna. A tervek szerint a Tisza Párt az Európai Néppárt színeiben legalább kétszer szólalhat fel, emellett Orbán Viktornak célozva kérdéseiket is feltehetik.

Az árvízvédelmi helyzetet az Index vasárnap is nyomon követi, amit folyamatosan frissülő, percről percre összefoglalónkban olvashat.