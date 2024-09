Lesújtó felvételeken, ahogy Közép-Európát elárasztja a víz, kritikus a helyzet a környező országokban

Megrázó felvételeket gyűjtöttünk össze a közép-európai országokat sújtó áradásokról, amelyeket a Boris ciklon szabadított a térségre. Sok helyen autópályákat, településeket, komplett városokat öntött el a víz, ráadásul már több halálos áldozata is van az áradásoknak.

Legyen az Index munkatársa! Önnek is van fotója vagy videója az árvízhelyzetről?

Küldje el nekünk!

Hatalmas mennyiségű csapadékot zúdított Európára a Boris ciklon, a folyamatosan szakadó eső a Duna vízgyűjtő területein, valamint az eddig lehullott és a következő napokban várható nagy mennyiségű csapadék miatt magas fokú készültség alakult ki a Dunán és mellékfolyóin. Az Alpokban lezúduló csapadékmennyiség miatt több folyó vízszintje is megemelkedett, a készültség a Duna, a Lajta, a Rába és a Répce folyók vízgyűjtő területeire is érvényes. Közép-Európa több országában a hirtelen lehullott vízmennyiség miatt a folyók több helyen kiléptek medrükből, és lakóházakat öntöttek el. Csehországban, Lengyelországban és Romániában már halálos áldozatai is vannak az áradásoknak.

Hamarosan nagy mennyiségű víz érkezik Magyarország területére is, az ország területén jelenleg harmadfokú az árvízvédekezési készültség minden budapesti Duna-szakaszon.