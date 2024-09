„Minden rendben” – Ezek voltak a Titan tengeralattjáró legénységének utolsó szavai

Jelenleg is zajlik az OceanGate-botrány vizsgálata, amelyben több érintettet hallgatnak ki. A felrobbant tengeralattjáró mögött álló cég mérnökeinek vezetője többek között arról számolt be, hogy ő maga sosem szállt volna be a járműbe, azonban az igazgató a figyelmeztetések ellenére is hajthatatlan volt.