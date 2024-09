Az ukránok győzelmi terve fordulatot hozhat a háborúban, már ősszel véget érhet a vérontás

Volodimir Zelenszkij várhatóan az ENSZ New York-i közgyűlése után mutatja be négypontos győzelmi tervét Joe Biden amerikai elnöknek, illetve Kamala Harris és Donald Trump elnökjelölteknek. Szakértők szerint egyáltalán nem biztos, hogy az ukrán elnök terve sikeresen megállítja ősszel Oroszországot.

Volodimir Zelenszkij kijevi beszédében ismét felszólította nyugati szövetségeseit, hogy tartsák be ígéreteiket. A Jaltai Európai Biztonsági Konferencián azt mondta: hálásak vagyunk partnereinknek, de komplett segélycsomagokra van szükségünk. Az eddig ígért hatvan F−16-osból eddig csak töredéke érkezett meg Ukrajnába, valamint Németországból további 400 páncélozott járművet várnak év eleje óta.

Nico Lange, az Európai Politikai Központ katonai szakértője megerősítette, hogy folyamatosan érkeznek a partnerektől katonai segélycsomagok, azonban sokszor késve. Ennek érdekében Zelenszkij az Egyesült Államokba látogat, hogy bemutassa 4+1 pontból álló győzelmi tervét Joe Biden amerikai elnöknek, valamint Kamala Harris és Donald Trump elnökjelölteknek.

A Bild szerint a nagy hatótávolságú fegyverek oroszországi bevetéséről és részleges tűzszünetről is szó lehet az ukrán tervben. Ezzel szemben Carlo Masala, a müncheni Bundeswehr Egyetem katonai szakértője úgy véli, hogy az ukrán elnök „most mindent egy lapra akar feltenni, és megpróbál fordulatot elérni a harctéren”.

Mit tartalmaz az ukrán elnök 4+1 pontos győzelmi terve?

Zelenszkij azt nyilatkozta, hogy négy alapvető pontot határozott meg, valamint még egyet, mely a háború befejezése után lesz aktuális. Ukrajna geopolitikai helyzetéről, Oroszország tárgyalásokra kényszerítéséről, valamint gazdasági aspektusról is szó lehet a győzelmi tervben − írta meg az Ukrajinszka Pravda.

Az egyeztetés várhatóan az ENSZ New York-i közgyűlése után következhet, továbbra is fő cél lehet, hogy Oroszországot tárgyalásokra kényszerítsék és Ukrajnával szemben méltányos feltételekkel fejezze be a háborút.

Olekszandr Kovalenko, az Információs Ellenállás Csoport katonai és politikai szakértője szerint a terv kapcsolódik a már korábban többször bemutatott békeformula tíz pontjához. Úgy fogalmazott, hogy a tervet közvetlenül Joe Bidennek kell bemutatni − olvasható az RBC-n.

Volodimir Zelenszkij négy kulcsfontosságú pontot és egy háború után érvényesíthetőt fog prezentálni az amerikai elnöknek. Az egyik pont célja Ukrajna stratégiai helyének meghatározása a globális biztonsági struktúrában. A második egy olyan csomag, amelynek célja, hogy Oroszországot tárgyalások útján kényszerítse a háború befejezésére. A harmadik pont gazdasági jellegű.

A szakértők szerint a győzelmi terv nem fogja megállítani a háborút

A kurszki ukrán támadás elsősorban azért volt hasznos az ukrán elnök szerint, mert átcsoportosításra késztette az orosz haderőt, valamint a saját csapataik morálját is növelte. Nem zárta ki, hogy esetlegesen más területen is csapásokat indíthatnak. Az ukrán haderő pedig felkészült arra, hogy a kurszki akció után érkezik az orosz ellentámadás.

A spanyol állami hírügynökség cikkében utalt arra, hogy Zelenszkij győzelmi tervének fő célja, hogy Oroszország ősszel a háború leállítására késztesse, valamint egy második békecsúcsra meghívják az orosz állam képviselőit is. A békekötésnél azonban azt szeretnék, ha az ukrán feltételeket fogadnák el.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója elmondta, hogy a katonai nyomásgyakorlás érdekében orosz területre kell áthelyezni a harcokat. Ezzel még nagyobb anyagi ráfordításra késztethetik Moszkvát, mely már eddig is évente 200–300 milliárd dollárt költött a háborúra. Ezen kívül diplomáciai nyomásra is szükség van, melyről Kínát is meg kell győzni.

Olekszandr Kovalenko elárulta, hogy katonai úton csak szövetségesek bevonásával lehetne legyőzni Oroszországot, de ez irreális, azonban a diplomáciai út önmagában nem elég. Egy Krím elleni támadás hasznos lehetne, mellyel elszigetelnék a félszigetet, ez Moszkva számára is kihívást jelentene.

Azonban a szakértők szerint a győzelmi terv még elfogadása esetén sem garantál sikert Ukrajna számára, csak további eszkalációhoz, valamint a konfliktus meghosszabbodásához vezethet.