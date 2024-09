A technológia, amely egyszer elpusztíthat bennünket

Az elmúlt másfél évben a mesterséges intelligencia globális használata hatalmas lépésekkel menetelt előre – a mindennapi életben és a harctéren is. A tudósok egy része az AI-ban látja az emberiség minden jelenlegi problémájának a megoldóját, míg mások szerint elpusztítjuk vele az emberiséget. Nemzetközi szabályozása az AI-nak még mindig nem létezik, az államok közötti bizalmatlanság, geopolitikai rivalizálás és fegyverkezési verseny pedig tesz is arról, hogy ne legyen. A legnagyobb probléma paradox módon azzal van, hogy a mesterséges intelligencia használata egyre kényelmesebb számunkra, és megkönnyíti az életünket, miközben minden, amit az AI a civil életben tud, egy csettintésre katonai célokra is használható.