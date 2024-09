Donald Trump közölte: jöhet a találkozó Zelenszkijjel

Az Egyesült Államok célja, hogy az ENSZ jövő heti politikai nagyhetén a napirend kiemelt témája legyen Ukrajna, és Oroszországot nyomás alatt tartsa a Biztonsági Tanácsban – mondta az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete szerdán, Washingtonban.

Linda Thomas-Greenfield sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy amerikai kezdeményezésre szeptember 24-én tartják az ENSZ Biztonsági Tanácsának különleges ülését. Hozzátette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is New Yorkban tartózkodik majd a világszervezet politikai hetén és több kapcsolódó találkozón vesz részt.

Az amerikai diplomata hangsúlyozta: Oroszország tovább folytatja háborúját Ukrajna ellen, és nem tesz erőfeszítéseket lezárására.

Linda Thomas-Greenfield megerősítette, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja a Biztonsági Tanács összetételének átalakítását, és bejelentett három új amerikai javaslatot a reformot illetően. Eszerint az Egyesült Államok támogatja azt, hogy Afrika két állandó taggal rendelkezzen, valamint azt is, hogy a fejlődő kis szigetországok csoportja egy választás útján odaítélt helyet kapjon. Jelezte azt is, hogy országa kész lépéseket tenni a reform előmozdítása érdekében, és egy szövegtervezet alapján egyeztetéseket kezdeményez, ami alapja lehet az ENSZ Alapokmány módosításának.

A diplomata emlékeztetett, Joe Biden elnök két évvel ezelőtt támogatta azt az elképzelést, hogy a Biztonsági Tanács állandó tagjainak számát bővítsék afrikai, latin-amerikai és karibi tagországokkal, a régóta tervezett, indiai, japán és német tagságon túl – számolt be az MTI.