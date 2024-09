A második űrkorszak hajnala: egy civil űrsétája

Más technológiai zsenikhez hasonlóan tizenévesként Jared Isaacman is a szülői ház alagsorában kezdte fejleszteni saját üzleti vállalkozását, és fiatalon lett milliárdos. Élete másik nagy szerelme a repülés volt. Utána pedig az űrhajózás.

Az „amatőr” asztronauta három év alatt kétszer járt az űrben, legutóbb pedig, a minap még sétált is egyet. Ezen a második kiránduláson két rekordot is döntött társaival: az Apollo-programok óta az űrrepülés legnagyobb magasságát érték el, 1400 kilométerre távolodtak a Földtől, visszafelé, valamivel alacsonyabban pedig Isaacman egy megújult szkafanderben az űrkabint is elhagyta.

A Polaris Dawn, a Sarkcsillag hajnala elnevezésű küldetés 41 éves parancsnoka tinédzserként otthonuk pincéjében álmodta meg elképzeléseit, a Shift4 fizetési szolgáltatást – amint ő nevezi: a kereskedelem jövőjét. Cége csak 2020-ban került tőzsdére, a minapi záráskor pedig piaci értéke elérte a hétmilliárd dollárt – jelentette a Bloomberg. A Shift4 tavaly 123 millió dolláros nyereséget könyvelt el a 2,6 milliárd dolláros forgalom mellett.

„Rendkívül szerencsésnek tartom magam az életben” – vallotta az üzletember mostani űrkirándulása előtt.

Tizenévesként egy startupot fejlesztettem az alagsorban, és minden álmom az volt, hogy a hétvégén egy pizzát rendelhessek. Aztán a startupból egy birodalom nőtt ki

– idézte fel a nem is olyan régi múltat Isaacman.

A pénzügyi cégben nagyjából 25 százalékos, 1,7 milliárd dollár értékű részesedése van, nettó vagyona ennél valamivel több, 1,9 milliárd dollár. Négy éve lépett kapcsolatba, befektetőként is, a SpaceX-szel.

Civilként katonai vadászgépekkel is repült

Kézenfekvő folytatás volt azok után, hogy 2007-ben magánszorgalomból, egyszóval hobbiból repülni kezdett. Elegendő órát szerzett ahhoz, hogy civilként katonai vadászgépeken is a magasba emelkedhessen, így három évvel később már társalapítója volt a Black Diamond Jet Teamnek.

A polgári pilóták műrepülő-bemutatókat tartottak, néhányan pedig hivatásos pilótákká váltak, és az amerikai légierőtől vonultak nyugdíjba.

A Polaris Dawn nem öncélú misszió volt.

Az egyik feladata a Starlink, a műholdas internetszolgáltatás kommunikációs tesztje volt. A Starlink, nem véletlenül, a Shift4 egyik ügyfele.

Isaacman kollégái nem tartanak attól, hogy az amatőr űrhajós végleg hivatást vált. „Nem hiszem, hogy Jared távozna tőlünk, hisz 41 életévéből 25-öt a Shift4-nek szentelt” – véli a cég elnöke és Isaacman gyerekkori barátja. Taylor Lauber azonban nem tartja meglepőnek a vállalkozás és a repülés összefonódását.

Elmaradt e-mailek

Isaacman finanszírozta részben a SpaceX Inspiration4, az Ihletés4 elnevezésű misszióját 2021-ben, ami természetesen arra is feljogosította, hogy maga is repüljön az első polgári küldetésben. Az űrhajósok 240 millió dollár gyűjtöttek össze egy gyermekkórház javára.

„Az Inspiration4-ig egy nemzethez való tartozás volt az űrhajózás feltétele” – utalt a Polaris Dawn küldetésének igazgatója az amerikai, orosz, kínai és más nációk űrhajósaira.

Todd Ericson szerint a Polaris Dawn – nevéhez méltóan – a második űrkorszak hajnala.

A négytagú polgári legénység két hölgy tagja, Sarah Gillis – aki csatlakozott Isaacman űrsétájához –, illetve Anna Menon a SpaceX két mérnöke, a negyedik, Scott Poteet pedig a légierő nyugalmazott hadnagya, szintén a parancsnok régi barátja.

A Dragon kapszula azok után kezdett ereszkedni, hogy elérte az 1400 kilométeres magasságot. Az Apollo-program óta, azaz fél évszázada ember nem járt ilyen távol a Földtől.

A legénység két tagja alacsonyabb magasságon öltözött át az úgynevezett extravehikuláris, azaz kapszulán kívüli ruhába, amely az űrséta biztonságát szavatolja.

Az űrrepülés egyébként az egyetlen időszak, amikor Jared Isaacman – megrögzött szokásától eltérően – nem bombázta e-mailekkel kollégáit.

Sikeres visszatérése után azonban minden igazgatósági tagnak „felrobbant” a postafiókja – mondta Christopher Cruz, a Shift4 igazgatótanácsának független igazgatója.

(Borítókép: A SpaceX Polaris Dawn Falcon 9 rakétája 2024. szeptember 10-én a NASA Kennedy Űrközpont 39A indítókomplexumából indul. Fotó: Raedle / Getty Images)