Jordánia elsőként kapott hivatalos igazolást a WHO-tól a lepra felszámolásáról

A WHO a világon először hivatalosan igazolta a lepra felszámolását. Az eredmény annak köszönhető, hogy Jordániában több mint két évtizede nem jelentett egyetlen leprás megbetegedést sem. A WHO szerint ez az eredmény inspiráció lehet más országoknak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) gratulál a Jordán Hásimita Királyságnak, amely a világon elsőként kapta meg a lepra felszámolásának hivatalos igazolását. Ez a jelentős mérföldkő új korszakot jelent a globális közegészségügyi erőfeszítésekben.

A WHO gratulál Jordániának ehhez a lenyűgöző mérföldkőhöz

– mondta Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója. A főigazgató hozzátette, hogy a betegség évezredek óta az emberiséget sújtja, de országról országra szabadítják meg a közösségeket a szenvedéstől és a megbélyegzéstől.

„Az, hogy Jordánia felszámolta ezt az ősi betegséget, történelmi mérföldkő a közegészségügyben, és hatalmas siker a lepra globális felszámolására irányuló erőfeszítésekben” – mondta Saima Wazed, a WHO délkelet-ázsiai regionális igazgatója, aki a WHO globális lepraprogramját vezeti. Szerinte, a lepra elleni küzdelem világszerte több mint egy betegség elleni küzdelem. Ez egyben a megbélyegzés elleni küzdelem is. Továbbá, gratulál Jordániának az elért eredményhez.

A betegség felszámolására irányuló erős politikai elkötelezettségének és hatékony közegészségügyi stratégiáinak legfőbb bizonyítéka, hogy

Jordánia több mint két évtizede nem jelentett egyetlen autochton leprás esetet sem.

Az Egészségügyi Minisztériumnak a lepra felszámolásának ellenőrzése iránti érdeklődését követően a WHO megbízott egy független csoportot a helyzet felmérésével. Az ellenőrző csoport átfogó vizsgálatot követően azt javasolta, hogy a WHO ismerje el, hogy Jordániában felszámolták a leprát.

„Az, hogy Jordánia felszámolta a leprát, olyan eredmény, amely átalakítja az erről az évszázados, megbélyegző betegségről folyó diskurzust” – mondta Dr. Hanan Balkhy, a WHO keleti mediterrán térségért felelős regionális igazgatója. „Mint az első ország, amely globálisan elérte ezt a célt, Jordánia inspirációként szolgál más országok számára, arra ösztönözve őket, hogy fokozzák erőfeszítéseiket és győzzék le az akadályokat e figyelemre méltó teljesítmény elérése érdekében”.

Jordánia sikere világszerte precedenst teremt, megmutatva, hogy mit lehet elérni erős politikai elkötelezettséggel, együttműködéssel és stratégiai tervezéssel. Bár az arab ország sikeresen felszámolta a leprát, a WHO és az Egészségügyi Minisztérium egyaránt hangsúlyozza a szilárd felügyeleti rendszerek fenntartásának fontosságát a jövőbeli potenciális esetek felderítése és kezelése érdekében, megkülönböztetés nélkül – közölte a WHO.