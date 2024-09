Békés tüntetésre indultak, de azt érezték, a plakátokkal a szabadságot emelik a magasba

Alig fejeződött be a labdarúgó Európa-bajnokság, amelynek a döntőjének is Berlin adott otthont még le sem bontották a Brandenburgi kapu előtt lévő hatalmas focikaput, máris új attrakcióra készül a város – hangzott el a Német Turisztikai Hivatal budapesti irodájának sajtóeseményén. Ebben a novemberi ünnepsorozatban Magyarország is érintett, a németek ugyanis úgy tartják számon, hazánknak köszönhető, hogy a határvonalak megnyitásával a keleti és a nyugati rész egyesülése később megtörténhetett.

35 éve omlott le a berlini fal

1989. november 9-én az emberek csak békés tüntetésre indultak, miközben azt érezték, a magukkal vitt plakátokkal magát a szabadságot emelik a magasba. Abban a pillanatban nem lehetett tudni, hogy a politika hogyan fogadja a megmozdulást, nem torkollik-e véres összecsapásba. Hogy megtörtént a csoda, megnyitották a falat, akkor sem hitték el az emberek, amikor kinyíltak az első ajtók, és a karabélyokat leengedték az őrök.

Ott álltunk, én a nyugati oldalról újságíróként. Az őr meg sem mozdult, az emberek azonban nem merték átlépni a fehér vonalat, attól tartva, hogy közéjük lő. Végül maga a katona volt az, aki intett, hogy induljanak már meg. Kék bőrkabátot viseltem, amin a nap végén egy hatalmas folt jelent meg. Mindenki sírt örömében, és ahogy átöleltem őket, a könnyük nyoma megjelent a kabátomon

– emlékezett vissza Burkhard Kieker, a Berlini Turisztikai Hivatal vezetője.

A város sokféleképpen készül megünnepelni a berlini fal leomlását. Minden ötödik évben több programot szerveznek, így idén is. Meghirdettek egy plakátrajzoló versenyt, workshopokat tartanak, ahol a ma Berlinben élők írhatnak, rajzolhatnak. A plakátok egy novemberre időzített ingyenes könyvben is megjelennek majd, a FREI-HEIT című kiadvány is az ünnep része lesz.

2010-ben felmérést végeztünk. Kíváncsiak voltunk, ha az emberek meghallják bárhol a világon Berlin nevét, mire asszociálnak – folytatta Burkhard Kieker – Sok jelzőt kapott a város, de a legtöbben és a leggyakrabban a szabadság városának nevezték. Azt, hogy az emberek ledöntötték a falat 1989-ben, az évek múltával sem felejtették el.

S hogy mit érzékel ebből a fiatal generáció? Mennyire fontos a következő nemzedéknek mindez? „A berlini fal leomlása mára történelem, ami a tankönyvekbe is belekerült” – mondta Frauke Stuhl, a Kulturprojekte Berlin projektvezetője.A fiatalabb generáció erről, ha otthon nem is, az iskolában mindenképp hall. Ugyanakkor a szabadságot ők is fontosnak tartják, és a berlini fal leomlása a szabadság metaforája számukra.

3 opera, 78 színház, 178 múzeum

Berlin mindig is világvárosnak és a kultúra fellegvárának számított. Még a hidegháború idején is próbálta ezt a presztízst fenntartani, olyannyira, hogy megalapították a Berlini Filmfesztivált, ami 2025-ben lesz 75 éves.

„Lehet, hogy meg sem engedhetnénk magunknak, hogy ennyi intézményünk szolgálja a kultúrát, de ebből nem akarunk engedni – jelentette ki Burkhard Kieker. – Az emberek a város különleges hangulata miatt utaznak ide, azt is szoktuk mondani, Berlin a rossz sztereotípiák diótörője. Mindent, amit olyan emberek gondolnak Németországról, akik régóta nem jártak itt, Berlinben 15 perc alatt elfelejtik. Befogadó, színes, kulturális fővárosa vagyunk Németországnak. A számos intézmény, amit fenntartunk ezt szolgálja.”

Minél érdekesebben bemutatni Berlint

Berlin már a 2025-ös évet is megtervezte, nem csak a legnagyobb filmfesztivál születésnapját ünneplik majd meg.

2025 az EMOP – egy városi fotóművészeti kiállítás központja lesz,

250 éves a Múzeumsziget, ahol ugyan egyszerre zajlik öt múzeum felújítása,

de például a Pergamon Panoráma már most várja a látogatókat.

Újra megnyitják a Pávaszigetet (Pfaueninsel), ez egy igazi időutazásnak számít majd, mesterséges intelligenciával világítják meg, fényfestéssel színezik be a falakat.

2025-ben húszéves lesz a modern művészetek galériája, a Berliner Galerie, ami valaha üveggyárként funkcionált, ezért már maga az épület is kuriózumnak számít, nem csak az itt kiállított műtárgyak.

Újabb kerek évforduló: 25 éves lesz a C/O Berlin – egy magán fotógaléria, ami új kiállítással készül a születésnapra: „Az őrült 90-es évek” címmel.

„A cél mindig az, hogy Berlint minél érdekesebben mutassuk be – mondta Caterina Erceg a VisitBerlin Magyaroszágért felelős menedzsere – Nekem személyes kedvencem a Khroma, ami a digitális világba és annak művészetébe vezeti be az érdeklődőket. De a gasztronómia iránt nyitottak sem távozhatnak csalódottan tőlünk, a berlini TV-torony tetején Tim Raue sztárséf ételeit lehet majd megkóstolni jövőre. A design shopok, az itt előállított termékek is sokakat vonzzanak, Berlin ezekben is gazdag. Nem csak mondjuk, hogy sokszínűek vagyunk, valóban azzá váltunk az évek során.”

(Borítókép: Ünneplő emberek a berlini fal maradványának tetején 1989. december 31-én. Fotó: Thierry Monasse / Getty Images)