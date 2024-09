Ismét egy egykori NDK-s tartományban, ezúttal Brandenburgban tartanak tartományi választásokat, melynek esélyese ezúttal is a szélsőjobboldali Alternative für Deutschland (AfD). A párt jelenleg hajszálnyival vezeti a közvélemény-kutatásokat, ugyanakkor az szinte biztos, hogy kormányra ezúttal sem kerül. Egy esetleges AfD-győzelemnek ugyanakkor így is hatása lenne, csak Potsdam helyett Berlinben, ahol Olaf Scholz kancellársága már így is rendkívül nehéz helyzetben van.