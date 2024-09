Szaúdi kórházban hajtották végre az első teljesen robotizált szívátültetést

Az utóbbi években Szaúd-Arábia figyelemre méltó fejlődésen ment keresztül az orvostudomány és az egészségügyi innovációk terén. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek ugyanis a modern technológiák alkalmazására. Az antik iszlám világ is kiemelkedő szerepet töltött be az orvostudomány terén, és most egy újabb, hasonló korszak kezdődhet a digitális és robotizált orvoslás révén.