Ügynökök és nyomozók lepték el a baltimore-i hídomlást okozó cég hajóját

A szövetségi hatóságok emberei jelentek meg a baltimore-i hídomlást okozó konténerszállítót, a Dalit üzemeltető hajózási társaság egy másik járművén szombaton – erősítette meg a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) az MTI beszámolója szerint.

A szövetségi ügynökség és Maryland állam ügyészi hivatalának közös közleménye szerint az FBI ügynökei, a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség bűnügyi nyomozói, valamint a parti őrség nyomozati szolgálatának munkatársai kezdtek eljárást a Synergy Marine Grouphoz tartozó Maersk Saltoro fedélzetén, ám annak okát nem közölték.

A sajtójelentések szerint a hajón folytatott intézkedéshez hasonló eljárás zajlott a Dali teherhajón a március végén bekövetkezett szerencsétlenséget követően.

Az amerikai igazságügyi minisztérium múlt szerdán indított pert a Dali tulajdonosa és üzemeltetője, két szingapúri vállalkozás, a Grace Ocean Private Ltd. és a Synergy Marine ellen. A bírósági kereset szerint az üzembentartó figyelmen kívül hagyta a hajó elektromos hálózatának hibáját, amit az is alátámaszt, hogy a Dali energiaellátása a baleset előtt is több alkalommal összeomlott. A katasztrófáért felelősnek tartott vállalkozásoktól mintegy 100 millió dollár kártérítést is követel az amerikai igazságügyi kormányzat.

Március végén az óriás konténerszállító irányíthatatlanná vált, és nekiütközött a baltimore-i kikötő bejárata fölött átívelő Francis Scott Key híd pillérének, amelynek acélszerkezete teljes egészében összeomlott. A balesetben a hídon dolgozó munkások közül hatan meghaltak, az Egyesült Államok gazdaságában fontos szerepet betöltő kikötő pedig hetekre megbénult.