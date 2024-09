Mint arról beszámoltunk, a Donald Trump elleni júliusi merényletkísérlet után ismét támadást terveztek a Republikánus Párt elnökjelöltje ellen. Ryan Wesley Routh közel 12 órán át táborozott egy floridai golfpálya előtt, felszerelkezve élelemmel és egy puskával, lesben állva az elnökjelöltre. Végül a titkosszolgálat egyik ügynöke meghiúsította a lehetséges támadást, és tüzet nyitott.

Most kiderült, hogy a férfi korábban hagyott egy üzenetet, melyben leírta, hogy meg akarja ölni Donald Trumpot, valamint az is kiderült, hogy az autójában listát vezetett azokról a dátumokról és helyszínekről, ahol a republikánus jelölt meg fog jelenni – írja a BBC.

A hétfőn benyújtott bírósági dokumentumokban az ügyészek azt állítják, hogy a levelet egy tanú otthonában adták le, néhány hónappal a szeptember 15-i floridai incidens előtt.

Az 58 éves Ryan Wesley Routh várhatóan még hétfőn megjelenik egy szövetségi bíróságon, és további vádakkal nézhet szembe. Eddig két szövetségi fegyveres bűncselekménnyel vádolják.

Az előre megírt üzenet a jelek szerint egy sikertelen merényletkísérletet vetített előre.

Ez egy Donald Trump elleni merénylet volt, de kudarcot vallottam. Mindent megpróbáltam, és mindent beleadtam, amit csak tudtam. Most rajtatok múlik, hogy befejezzétek a munkát, 150 ezer dollárt ajánlok fel annak, akinek sikerül

– olvasható benne.

Az ügyészek által Ryan Wesley Routh további előzetes letartóztatásának alátámasztására benyújtott bírósági dokumentumok megjegyzik, hogy a levelet tartalmazó dobozt – valamint lőszert, építőanyagokat, szerszámokat és négy telefont – az incidens előtt a meg nem nevezett tanú otthonában helyezték el.

Korábban Donald Trumpot támogatta

Ryan Wesley Routht a szövetségi fegyvertörvények kétrendbeli megsértésével vádolják, és akár 20 év börtönbüntetést is kaphat. Egyébként büntetett előéletű, többek között 2002-ben Észak-Karolinában ítélték el ismétlőfegyver birtoklásáért. Az FBI kihallgatta a merénylő családtagjait, barátait és kollégáit is, és továbbra is folytatja a bizonyítékok gyűjtését.

„Szabadon követhet el merényletet Trump ellen” − írta a merénylő Iránról a 2023-ban, saját kiadásban megjelent, Ukrajna megnyerhetetlen háborúja című könyvében, amelyben a volt elnököt „bolondnak” és „pojácának” nevezte, mind a 2021. január 6-i, a Capitoliumban kitört zavargások, mind az iráni atomalkuból való kilépés „óriási baklövése” miatt.

Ryan Wesley Routh azt írta, hogy egykor Donald Trumpra szavazott, és részben magára kell vállalnia a felelősséget azért az „agyatlan gyerekért, akit megválasztottunk következő elnökünknek”. Emellett megpróbált harcosokat toborozni Ukrajnának az Oroszország elleni védekezéshez, és volt egy honlapja, amelyen pénzt akart gyűjteni és önkénteseket toborozni.

Donald Trump ellen már másodszor terveztek merényletet

Helyi idő szerint július 13-án szombat délután, magyar idő szerint vasárnap hajnalban merényletet követtek el Donald Trump volt amerikai elnök, jelenlegi republikánus elnökjelölt ellen a Pennsylvania állambeli Butler városában, egy választási gyűlésen, amely a politikus utolsó ilyen nyilvános gyűlése volt a Republikánus Párt országos jelölőgyűlése előtt a 2024-es amerikai elnökválasztás időpontjához, november 5-éhez közeledve.

Az elnökjelöltet a biztonsági személyzet védőgyűrűjében vitték le a színpadról, miután Donald Trump beszédének megkezdése után mintegy hat perccel a tompa lövéshangok után a füléhez kapott, majd az emelvény mögé bukott. Ezután a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei körbevették, majd a vérző fülét fogó elnökjelöltet közösen levitték a színpadról.

A merénylőt, a republikánusként regisztrált 20 éves Thomas Matthew Crooksot a helyszínen megölték. Információk szerint egy közeli épület tetejéről nyitott tüzet Donald Trumpra, a választási gyűlés biztonsági kerítésén kívül. Rajta kívül egy néző is meghalt a helyszínen, kettő pedig súlyosan megsérült.