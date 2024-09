Szijjártó Péter szerint Orbán Gáspár kapcsolatainak nincs köze a csádi misszióhoz

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert New Yorkban érte utol az ATV, amelynek egyik fő témája az Európai Parlamentben is tárgyalt magyar–orosz kapcsolatok kérdése, különösen a Nemzeti Kártya Program. De szóba kerültek a Libanonban felrobbantott csipogók is, amely eszközöknek a nemzetközi sajtóhírek szerint közük volt Magyarországhoz. A külügyminiszter leszögezte: hatalmas álhírkampány zajlik itt Magyarországgal szemben.