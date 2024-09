Eltűnhetett egy kínai közgazdász, miután kritizálta Hszi Csin-pinget

Egy kormányzati kutatóintézet vezető kínai közgazdásza állítólag eltűnt, miután fegyelmi büntetést kapott, mert egy privát chatcsoportban kritizálta Hszi Csin-pinget.

Az 55 éves Csu Hengpeng a feltételezések szerint egy privát WeChat-csoportban tett becsmérlő megjegyzéseket a kínai gazdaságról, és esetleg konkrétan a kínai vezetőről. Csut ezt követően áprilisban őrizetbe vették, és vizsgálat alá vonták – írja The Guardian.

Csu több mint 20 évig dolgozott a Kínai Társadalomtudományi Akadémián (Cass), legutóbb a Közgazdasági Intézet igazgatóhelyetteseként és a Közpolitikai Kutatóközpont igazgatójaként. Állítólag április óta nem látták a nyilvánosság előtt, amikor a Csajszin kínai médium által szervezett rendezvényen beszélt.

Szeptember elején a hongkongi média arról számolt be, hogy az intézet vezetői között átrendeződés történt, és az igazgatót és a titkárt is eltávolították posztjukról, Csut pedig megfosztották tisztségétől. A Szeng Tao Daily szerint a másik két tisztviselőt áthelyezték, de Csut nem, és már nem szerepel a Cass honlapján. A Csinghua Egyetemen végzett munkájával kapcsolatos weboldalakat szintén lekapcsolták, bár a lap nem tudta megerősíteni, hogy pontosan mikor.

A Cass Kína egyik vezető kutatóközpontja, amely közvetlenül a Kínai Kommunista Párt (KKP) kabinetjének, az Államtanácsnak jelent, és régóta befolyásos politikai tanácsadóként működik, amely néha viszonylag őszinte elemzésekkel szolgál. Hszi egyre tekintélyelvűbb uralma alatt azonban a KKP-vel és az ő egyéni vezetésével szembeni kritikát egyre rosszabb szemmel nézik, és és gyakran büntetik is.

A kutatók félnek szakmai kritikát megfogalmazni

A Kínában dolgozó akadémikusok korábban arról számoltak be a lapnak, hogy egyre inkább félnek a kínai gazdasági, társadalmi vagy politikai helyzetről szóló negatív szakmai értékelésekről beszámolni, mert félnek a megtorlástól. A Hszi személyéről szóló vitákat, különösen a cenzúrázott és megfigyelt online felületeken, nagyrészt elkerülik, vagy csak homályos és kódolt kijelentéseket fogalmaznak meg.

Nem ismert, hogy Csu mit írt a privát WeChat-csoportban, bár a Csing Tao Daily szerint „helytelenül beszélt központi politikai döntésekről”. A The Wall Street Journal arról is beszámolt, hogy állítólag arra tett utalást, hogy „Hszi is halandó”.

Kína gazdasága nehézségekkel küzd, és aggodalomra ad okot, hogy a világ második legnagyobb gazdasága nem éri el a saját 5 százalékos éves növekedési célját, ami történelmi mércével mérve viszonylag szerény célkitűzés. Kedden az ország központi bankja az elmúlt évek legnagyobb ösztönző intézkedéseit jelentette be a növekedés fellendítése érdekében, de szakértők aggodalmukat fejezték ki, hogy ezek nem lesznek elegendőek.