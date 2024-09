Lapáttal verhette agyon szomszédja kutyáját Kevin Roberts, az amerikai Heritage Foundation elnöke. A republikánus stratéga kollégáinak vádja szerint 2004 környékén döntött úgy, hogy véget vet az éjszakai kutyaugatásnak, amiről állítások szerint több egyetemi munkatársának is beszámolt az eset után. Roberts, és az állat gazdája is reagált a hírre, egyértelmű bizonyíték azonban nincs az ügyben.

Kevin Roberts, a Heritage Foundation elnöke, a Project 2025 jobboldali politikai kiáltvány mögött álló stratéga – a The Guardian brit hírportálnak nyilatkozó kollégái szerint – állítólag egy alkalommal egyetemi munkatársaiból álló vacsoravendégeinek arról mesélt, hogy még 2004 körül lapáttal verte agyon a szomszédja pitbullját, mert az állat ugatott és zavarta a családját.

A republikánus agytröszt vezetője akkoriban, 2003 és 2005 között még viszonylag ismeretlen történelemprofesszorként dolgozott az Új-mexikói Állami Egyetemen.

Ahogy azzal az Index is részletesen foglalkozott, az idei amerikai elnökválasztási kampány egyik folyamatosan visszatérő, rettegett eleme egy – a Kevin Roberts vezette Heritage Foundation vezényletével elkészített – 922 oldalas dokumentum, az úgynevezett Project 2025.

A program lényege, hogy pontos utasításokat tartalmaz arra, hogy egy következő republikánus elnök – újraválasztása esetén Donald Trump – miként szélesíthetné ki jogkörét, és vezethetne be évtizede várt konzervatív szakpolitikákat az Egyesült Államokban. Donald Trump kijelentette, hogy a dokumentumot nem olvasta, és nem is áll szándékában ezt megtenni, annak ellenére, hogy annak kidolgozásában javarészt elnökségének korábbi politikai kinevezettjei is részt vettek.

Kenneth Hammond – aki akkoriban az Új-mexikói Állami Egyetem történelem tanszékének elnöke volt – arról beszélt, hogy emlékei szerint Kevin Roberts egy, a tantestület tagjaival folytatott folyosói beszélgetésen elevenítette fel az eseményeket.

A republikánus stratéga állítólag arról számolt be, hogy a szomszédja kutyája elég könyörtelenül ugatott, zavarva családja éjszakai pihenését, így „valahogy elvesztette az eszét, fogott egy lapátot, és megölte a kutyát”.

Egy másik professzor és házastársa úgy emlékezett vissza, hogy a republikánus stratéga egy otthonában tartott vacsorán mesélt hasonló történetet, valamint Roberts több másik kollégája is ismerte a sztorit. A brit lap hangsúlyozza, hogy egyikük sem hallotta a férfitől, hogy az általa megölt kutya „aktívan” fenyegette őt vagy a családját.

A történet épp akkor látott napvilágot, amikor a Trump-kampány az ohiói Springfieldben élő haiti bevándorlókat vádolta meg azzal, hogy megeszik a helyiek háziállatait. 2022-ben Kevin Roberts Magyarországra is ellátogatott, akkor Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott a Karmelita kolostorban.

A stratéga tagadta az állításokat

Kevin Roberts – akit a The Guardian szintén megkeresett az állítólagos esettel kapcsolatban – nyilatkozatában tagadta, hogy valaha is történt volna ilyen. Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint mi húzódhat meg a vádak között, nem válaszolt.

Ez egy nyilvánvalóan valótlan és alaptalan történet, amelyet nulla bizonyíték támaszt alá. 2004-ben az egyik szomszéd leláncolt pitbullja megpróbált átugrani a kerítésen a hátsó kertembe, amikor a kislányommal kertészkedtem. Szerencsére a tulajdonos időben érkezett, hogy megfékezze az állatot, mielőtt az elszabadulhatott volna és megtámadhatott volna minket

– fogalmazott Roberts, aki meg is nevezte az állat tulajdonosát, Daniel Arant.

„Nem azért vagyok itt, hogy történeteket találjak ki, vagy hogy azt mondjam, ő tette” – nyilatkozta a brit lapnak a férfi. „De 2004 körül, amikor ez történhetett, Loca eltűnt” – jelentette ki. „Bárcsak azt mondhatnám, hogy igen, tudom, hogy ez a bolond tette. De ezt nem mondhatom. De azt elmondhatom, hogy a kutyám eltűnt, és soha nem találtuk meg” – tette hozzá Aran.