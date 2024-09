Menekülésre szólította fel a briteket Libanonból a miniszterelnök

Sir Keir Starmer, Nagy-Britannia nemrég megválasztott miniszterelnöke arról beszélt, hogy „itt az idő elhagyni” Libanont, miután egyre hevesebbek a harcok Izrael és a Hezbollah között.

Az ország evakuálásra is készül, ugyanis a védelmi miniszter 700 katonát küldött a közeli Ciprusra, ha a közel-keleti országban ragadt briteket ki kellene menekíteni, a kormány pedig továbbra is arra kéri az állampolgárokat, hogy ne utazzanak Libanonba.

Az eszkaláció gyorsul, miután az izraeli hadsereg légicsapásokkal sújtotta a szomszédos országot, amelyek a BBC értesülései szerint 560 ember halálát okozták.

Libanon egészségügyi minisztere „mészárlásként” jellemezte a helyzetet, valamint arról számolt be, hogy a kórházak nem tudnak lépést tartani a sebesültek számával. A brit miniszterelnök többször hangsúlyozta, hogy kritikus a brit állampolgárok mielőbbi távozása a háború tépázta országból, hogy ne történhessen meg a 2021-es kabuli katasztrófához hasonló. Egyelőre még az utasszállítók is igénybe vehetők Libanon elhagyására, így „itt az idő”. Emellett továbbra is kérik a feleket az „értelmetlen vérontás befejezésére”.

Az izraeli hadsereg továbbra is bombázza Libanont és fővárosát, Bejrútot. A tegnapi nap folyamán újabb Hezbollah-vezetőt iktattak ki, azonban nem csak ő vesztette életét. A nemzetközi közösség attól tart, hogy a helyzet totális háborúvá fokozódik a Közel-Keleten.