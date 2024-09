Óvakodjanak, kétszázzal megy!

Már az év elején bejelentették: a szerb elnök és a görög miniszterelnök megállapodott abban, hogy a Budapest–Belgrád vonalat ezerötszáz kilométerrel megtoldják, így a vonat egészen Athénig száguldhat. Ebből eddig egyetlen 76 kilométeres szakasz készült el a szerb főváros és Újvidék között – még két éve. Ezt a távot a Soko, vagyis Sólyom névre keresztelt vonat 35 perc alatt teszi meg.

Az építkezés Szerbiában folytatódott, és felújították a csaknem a magyar határig, Szabadkáig vezető vágányokat is. Az Újvidék–Szabadka vonalon már az úgynevezett dinamikus tesztelés folyik – jelentette a belgrádi Vreme.

A pálya ellenőrzését a német Deutsche Bahn Systemtechnik szakemberei végzik.

A tesztelésen a mérővonat sebessége időnként elérheti az óránkénti 200 kilométert is, ezért a Szerb Vasutak arra figyelmezteti a lakosságot, hogy az állomásokon és a sínek mentén veszélyes, ezért tilos mozogni.

Az intelem nem véletlen. Két éve az egyik belgrádi külvárosi pályaudvar vágányain egy szatyrokkal alaposan megpakolt nő próbált átkelni – miközben éppen átrobogott a Sólyom. A nőt szinte az utolsó pillanatban rántották fel a sínekről.

Mikor készül el a Budapest–Belgrád gyorsvasút?

Szijjártó Péter a közép-európai infrastrukturális beruházások zászlóshajójának nevezte a Budapest–Belgrád vasútvonalat – még tavaly év végén. A magyar külügyminiszter akkor azt mondta, 2025-ben elkészül. Ezzel szemben valamivel korábban Alekszandar Vucsics szerb elnök 2026 nyarára valószínűsítette a magyarországi szakasz befejezését.

Az már tavaly márciusban kiderült, hogy a Budapest és az országhatár közötti szakasz felújítása a tervezettnél többe kerül.

Kilenc éve, 2015-ben a menekültválság miatt leállt a vasúti forgalom Szeged és Szabadka között is. Hosszú kényszerszünet és a felújítás után tavaly novemberben indult csak újra.

A két város között egyelőre az Uzsgyinak csúfolt személyvonat vánszorog, ami az alig 40 kilométeres távot – az általában félórás határellenőrzéssel együtt – nagyjából másfél óra alatt teszi meg.

Jármű nem keresztezi a vonat útját

Az utolsó szerb szakaszon ezzel szemben már a vágányokat, a kontakthálózatot és az ETCS 2-es szintű biztonsági rendszert tesztelik. A próbák alatt, a teszt típusától függően, a Stadler személyszállító vonatai is végighaladnak a két város között.

Naponta két-nyolc szerelvény indul mindkét irányba. Ebben az időszakban minden más vasúti forgalom szünetel. A tesztelést a kivitelező kínai konzorcium és a szerb vasutak alkalmazottai mellett megnövelt számú rendőr is felügyeli.

A Szabadka–Újvidék vasútvonal felújításakor megszüntették az azonos szintű vasúti átjárókat, így járművek többé nem keresztezhetik a gyorsvonatok útját.

A záró tesztjelentést november 8-án teszik közzé. Ha mindent rendben találnak, a vasúti közlekedés a két vajdasági város között november 25-én indulhat újra.

(Borítókép: A Belgrád–Újvidék vonalon közlekedő Soko nevű vonat. Fotó: The Government of the Republic of Serbia)