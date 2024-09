Félelmetes eszközt állított csatasorba a terrorizmus

A korábbi „kalifátus”, vagyis az Iszlám Állam a 2017-es iraki bukása ellenére az elmúlt években rugalmasan átalakította működését. Tárik Meszár szerint a 2024-es támadások, különösen a moszkvai és iráni merényletek azt mutatják, hogy továbbra is képes nagyszabású terrorakciókra a szervezet. (Az orosz vezetés arra gyanakodott, hogy a Moszkva melletti Crocus City koncertterem elleni márciusi támadással összefüggésben nem zárható ki az ukrán szolgálatok érintettsége sem.)

Az Iszlám Állam decentralizált, több regionális ágra bomlott. Az Eurázsia Központ vezető kutatója kiemelte, hogy ezek önállóan is képesek működni, miközben kitartóan követik az ISIS ideológiáját.

Az ISIS-K, azaz az »Iszlám Állam Horaszán« különösen aktív Afganisztánban és környékén. Emellett a terrorszervezet sok országban jelen van, amit az idén elkövetett támadásaik helyszínei is jól szemléltetnek: február 25-én Szíriában 12 embert, március 20-án Nigerben 23-at, március 23-án Oroszországban 145-öt, július 15-én Ománban hat személyt öltek meg. Ezenfelül ne felejtsük el, hogy Európában is rendelkeznek alvó sejtekkel és szimpatizánsokkal. 2024-ben Svájcban és Szerbiában is követtek el merényletet, valamint több szerveződésüket kapcsolták le Spanyolországban és Németországban