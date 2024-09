Újabb országban engedélyezték az azonos neműek házasságát

Thaiföldön kedden hivatalosan is törvénybe iktatták a házassági egyenlőségről szóló, mérföldkőnek számító törvényt, amely lehetővé teszi az azonos nemű párok számára a törvényes házasságkötést.

Thaiföld királya, a X. Ráma néven uralkodó Máhá Vádzsirálongkorn aláírta az azonos neműek házasságáról szóló törvényt – írja a CNN.

A törvényt a király jóváhagyása után tették közzé a királyi közlönyben, és 120 napon belül lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy az azonos nemű párok 2025 januárjától bejegyeztethetik házasságukat, így Thaiföld lesz a harmadik hely Ázsiában Tajvan és Nepál után, ahol engedélyezik az azonos neműek házasságát.

A törvényjavaslat, amely teljes jogi, pénzügyi és egészségügyi jogokat biztosít bármely nemű házastársak számára, áprilisban és júniusban átment a képviselőházon és a szenátuson is.

„Gratulálok mindenkinek a szerelemhez” – írta Paetongtarn Shinawatra miniszterelnök az X-en, a #LoveWins hashtaggel kiegészítve.

Thaiföld az elfogadás és befogadás hírében áll, de évtizedekig küzdött a házassági egyenlőségről szóló törvény elfogadásáért. A thai társadalom nagyrészt konzervatív értékeket vall, és az LMBTQ+ közösség tagjai is arról számoltak be, hogy a mindennapokban diszkriminációval szembesülnek. A kormány és az állami hivatalok is történelmileg konzervatívak, és a nemek közötti egyenlőség szószólóinak nehéz volt rávenni a törvényhozókat és a köztisztviselőket a változás elfogadására.

A Pheu Thai párt vezette kormány a házassági egyenlőséget egyik fő céljává tette. Júniusban az éves Bangkok Pride felvonuláson több ezer ember ünnepelt Bangkok egyik legforgalmasabb kereskedelmi negyedében. A Bangkok Pride szervezői a Facebookon jelentették be, hogy a törvény hatályba lépésének első napján esküvőt szerveznek azoknak a pároknak, akik be akarják jegyeztetni házasságukat.