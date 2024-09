India vette át Kínától a csúcskategóriás iPhone-ok gyártását

A kaliforniai székhelyű vállalat eddig hagyományosan Kínára támaszkodott, hogy gyártsa és előállítsa összes csúcskategóriás okostelefonját, míg az indiai beszállítók főként a régebbi és alacsonyabb árú modellek gyártását kapták. A legújabb jelentések szerint azonban az Apple Indiában is tömeggyártani kezdte a legújabb szériákat, beleértve a csúcskategóriás Pro szériát is, párhuzamosan a kínai gyártással. Ez a kezdeményezés része lehet annak az erőfeszítésének a cég részéről, hogy megerősítse az ellátási láncát Kínán kívül is.

Ennek egyik oka, hogy Peking és Washington kapcsolatai megromlottak, illetve ez egyúttal az indiai csúcstechnológiai gyártási kapacitásokba vetett növekvő bizalmat is jelzi. A cég döntése, hogy Indiában gyártja csúcskategóriás termékét, az stratégiai lépés az ellátási lánc diverzifikálására.

India kedvező helyzetben van, hogy támogassa ezt a váltást, és ezt különféle politikák, ösztönzők és támogatások révén meg is teszi. Az ilyen erőfeszítések élén az indiai termeléshez kapcsolt ösztönző (Production Linked Incentive – PLI) program áll, amely támogatásokat nyújt a nagy technológiai hardvergyártóknak, beleértve az Apple beszállítóját, a Foxconn Technology Groupot és a Lenovo csoportot, hogy növeljék a hazai gyártást.

A cég először 2017-ben kezdett el iPhone-okat összeszereltetni Indiában, és azóta fokozatosan növelte a termelést: a Canalys piackutató cég szerint 2022-ben közel 15 millió gyártatott Indiában, ami tavaly 25 millióra emelkedett, ez a gyártott telefonok körülbelül 12 százaléka. 2024 első felében a cég legalább 18 millió telefont gyártott Indiában, és előrejelzések szerint 2025 végére a teljes termelési volumenének 23 százalékát teszi majd ki.

Tavaly júniusban az Apple vezérigazgatója, Tim Cook és más technológiai vezetők találkoztak India miniszterelnökével, Narendra Modival, és kiemelték, hogy a dél-ázsiai ország hatalmas lehetőséget jelent. A héten az amerikai elektronikai alkatrészgyártó Jabil bejelentette, hogy egy 20 milliárd rúpiás (238 millió USD) beruházással gyárat létesít India déli államában, Tamil Naduban. Ezzel csatlakozik a már ott jelen lévő Apple-beszállítókhoz, mint a Foxconn és a Pegatron.

A kínai piac továbbra is kulcsfontosságú az Apple számára, de az amerikai okostelefon-gyártó gyengén kezdte az évet, mivel erős versennyel kell szembenéznie a hazai gyártókkal, például a Huawei Technologiesszel. A Counterpoint Research márciusi jelentése szerint az iPhone eladásai Kínában 2024 első hat hetében 24 százalékkal estek vissza. Az erősödő kínai verseny közepette az Apple figyelme a hatalmas indiai piacra kezdte helyezni a hangsúlyt, ahol 2024 első negyedévében 19 százalékkal nőttek a kiszállítások éves szinten és Indiában rekordbevételt produkált március 30-ig.

A prémium szegmens csúcsán – ahol a telefonok ára meghaladja a 800 dollárt – az Apple a piac 69 százalékát tudta uralni, szemben a Samsung Electronics 31 százalékával. Az Apple igyekszik diverzifikálni piacait és ellátási láncait, és India, valamint Vietnám a legnagyobb nyertesek közé tartoznak, bár előreláthatólag Kína továbbra is létfontosságú gyártási központ marad, viszont az Apple végső célja egy kiegyensúlyozott megközelítés fenntartása a partnerek irányába.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ kutatója.