Szijjártó Péter: Az egész világnak elege van abból, hogy Európában nem képesek véget vetni a háborúnak

Kína és Brazília vezetésével tizenöt ország ül össze New Yorkban, közöttük Egyiptom, Szaúd-Arábia, Törökország, Mexikó, Kenya, Zambia és Kazahsztán, előkészítve egy Béke barátai nevű csoport megalakítását – jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint a csoport alakuló ülésén Magyarország is részt vesz.