Ki volt a Hezbollah-vezér, akinek a halála miatt elszabadulhat a pokol a Közel-Keleten?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Hezbollah megerősítette vezetője, Hasszán Naszrallah sejk halálát, miután Izrael közölte, hogy egy Bejrútra mért légicsapás végzett a 64 éves férfival. Naszrallah, a libanoni militáns síita iszlamista mozgalom korábbi vezetője a Közel-Kelet egyik legismertebb és legbefolyásosabb személyisége volt. Naszrallah évek óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, mert attól tartott, hogy Izrael meggyilkolja.

Szombaton pedig az izraeli hadsereg közölte, hogy a libanoni fővárosra mért csapással megölték Naszrallahot. Naszrallah egy árnyékfigura volt, aki szoros személyes kapcsolatokkal rendelkezett Iránnal, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a Hezbollahból olyan politikai és katonai erő lett, amilyen ma. A csoport támogatói között mély tisztelet övezte személyét.

Naszrallah vezetése alatt a Hezbollah segített a Hamász palesztin fegyveres csoport, valamint az iraki és jemeni milíciák harcosainak kiképzésében, és rakétákat szerzett Irántól, amelyeket Izrael ellen használtak fel. Ő irányította a Hezbollah fejlődését a Libanont megszálló izraeli csapatok elleni harcra alapított milíciából a libanoni hadseregnél erősebb katonai erővé, a libanoni politika hatalomgyakorlójává, az egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatások egyik fő szolgáltatójává és Irán regionális felsőbbrendűségre irányuló törekvésének kulcsfontosságú részévé.

A radikális fiatal

Az 1960-ban született Hasszán Naszrallah Bejrút keleti Bourj Hammoud negyedében nőtt fel, ahol apja, Abdul Karim egy kis zöldségüzletet vezetett. Nyolc testvére közül ő volt a legidősebb.

1975-ben csatlakozott az Amal-mozgalomhoz, az akkori síita milíciához, ami nem sokkal a libanoni polgárháború kitörése előtt alakult. A mozgalomtól csak rövid időre távolodott el, amikor az iraki szent városban, Nadzsafban egy síita szemináriumba járt. Libanonba visszatérve újra csatlakozott az Amalhoz.

1982-ben radikálisabb alternatívákat keresve több fiatallal együtt elszakadt a csoporttól, nem sokkal azután, hogy Izrael megszállta Libanont, ezzel válaszolva a palesztin fegyveresek támadásaira. Naszrallah több öngyilkos merényletet vezetett a megszállók, majd az amerikai és francia békefenntartók ellen, több száz ember halálát okozva. Az új csoport, az Iszlám Amal jelentős katonai és szervezeti támogatást kapott a Bekaa-völgyben állomásozó iráni Forradalmi Gárdától, és a később a Hezbollahot alkotó síita milíciák közül a legjelentősebb és leghatékonyabb lett.

A Hezbollah vezetője

1985-ben a Hezbollah hivatalosan bejelentette megalakulását egy „nyílt levél” közzétételével, amelyben az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót az iszlám legfőbb ellenségének nevezte, és Izrael „elpusztítására” szólított fel, amely szerinte muszlim földeket száll meg.

A szervezet növekedésével Naszrallah végigjárta a Hezbollah ranglétráját. Elmondása szerint harcosként való szolgálata után a szervezet vezetője lett Baalbekben, majd az egész Bekaa régióban, ezt követően pedig Bejrútban. A Hezbollah vezetője 1992-ben, 32 évesen lett, miután elődjét, Abbász al-Muszavit meggyilkolták egy izraeli helikopteres támadásban.

Egyik első intézkedése az volt, hogy megtorolja Muszavi meggyilkolását. Rakétatámadásokat rendelt el Észak-Izrael ellen, amelyekben meghalt egy lány, egy izraeli biztonsági tisztet a törökországi izraeli nagykövetségen autóbomba ölt meg, és egy öngyilkos merénylő az argentínai Buenos Airesben lévő izraeli nagykövetségre is lecsapott, 29 ember halálát okozva.

Naszrallah egy háborút is vezetett az izraeli erőkkel szemben, amely azzal ért véget, hogy 2000-ben az izraeliek kivonultak Dél-Libanonból. A háborúban személyes veszteséget is elszenvedett, amikor legidősebb fia, Hadi meghalt egy izraeli csapatokkal folytatott tűzharcban. A kivonulást követően Naszrallah azt hirdette, hogy a Hezbollah elérte az első arab győzelmet Izrael ellen. Azt is megfogadta, hogy a Hezbollah nem fogja lefegyverezni magát, mondván, hogy szerinte „minden libanoni területet vissza kell állítani”, beleértve a Shebaa Farms területét is. A győzelemnek köszönhetően a Hezbollah és Naszrallah a Közel-Keleten és a szélesebb iszlám világban is komoly tekintélyre tett szert, a többségi szunnita muszlimok és a kisebbségi síiták közötti történelmi felekezeti ellenségeskedés ellenére.

Viszonylagos nyugalom uralkodott 2006-ig, amikor a Hezbollah fegyveresei határokon átnyúló támadást indítottak, amelyben nyolc izraeli katona meghalt, két másikat pedig elraboltak, ami masszív izraeli válaszlépéseket váltott ki. Izraeli harci gépek bombázták a Hezbollah déli és Bejrút déli elővárosaiban lévő erődítményeit, miközben a Hezbollah mintegy 4000 rakétát lőtt ki Izraelre. A 34 napos konfliktus során több mint 1125 libanoni, többségükben polgári személy, 119 izraeli katona és 45 polgári személy vesztette életét. Naszrallah házát és irodáit izraeli harci gépek vették célba, de ő sértetlenül megúszta.

2009-ben Naszrallah új politikai kiáltványt adott ki, amely a Hezbollah „politikai vízióját” igyekezett hangsúlyozni. Ebben elhagyta az 1985-ös dokumentumban szereplő utalást az iszlám köztársaságra, de továbbra is keményen fellépett Izraellel és az Egyesült Államokkal szemben, és megismételte, hogy a Hezbollahnak meg kell tartania fegyvereit annak ellenére, hogy az ENSZ határozata megtiltotta azokat Dél-Libanonban.

Az emberek fejlődnek. Az egész világ megváltozott az elmúlt 24 évben. Libanon is megváltozott. A világrend is megváltozott

– mondta Naszrallah.

A Hezbollah új szakasza

Négy évvel később, 2013-ban Naszrallah kijelentette, hogy a Hezbollah „teljesen új szakaszba” lép, amikor harcosokat küldött Szíriába, hogy segítsen az Irán által támogatott szövetségesének, Bassár el-Aszad elnöknek a lázadás leverésében. „Ez a mi harcunk, és mi készen állunk rá” – mondta. Libanoni szunnita vezetők azzal vádolták a Hezbollahot, hogy belerángatta az országot a szíriai háborúba, és a felekezeti feszültségek drámaian súlyosbodtak.

2019-ben Libanon mély gazdasági válsága tömeges tüntetéseket váltott ki a politikai elit ellen, amelyet régóta korrupcióval, pazarlással, rossz gazdálkodással és hanyagsággal vádolnak. Naszrallah kezdetben szimpátiáját fejezte ki a reformok követelésével kapcsolatban, de a hozzáállása megváltozott, amikor a tüntetők a politikai rendszer teljes átalakítását kezdték követelni.

A szervezet háborús szerepe

2023. október 8-án – egy nappal azután, hogy a Hamász fegyveresei megtámadták Izraelt, ami kiváltotta a gázai háborút – a korábban szórványosan előforduló harcok a Hezbollah és Izrael között eszkalálódtak. A Hezbollah a palesztinokkal való szolidaritásból izraeli állásokat lőtt. Egy novemberi beszédében Naszrallah azt mondta, hogy a Hamász-támadás „mind a döntés, mind a végrehajtás tekintetében 100 százalékban palesztin volt”, de a csoportja és Izrael közötti tüzelés „nagyon fontos és jelentős”.

A csoport több mint 8000 rakétát lőtt ki Észak-Izraelre és az Izrael által megszállt Golán-fennsíkra.

Emellett páncéltörő rakétákat lőtt páncélozott járművekre, és katonai célpontokat támadott robbanó drónokkal. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) légicsapásokkal, valamint a Hezbollah libanoni állásai elleni harckocsi- és tüzérségi tűzzel válaszolt.

Legutóbbi beszédében Naszrallah Izraelt tette felelőssé a Hezbollah tagjai által használt több ezer személyhívó és rádiókészülék felrobbantásáért, amely 39 ember halálát okozta, és több ezer embert megsebesített, és azt mondta, hogy „átlépett minden vörös vonalat”. Elismerte, hogy a csoportot „példátlan csapás” érte. Röviddel ezután Izrael drámai mértékben fokozta a Hezbollah elleni támadásokat, és bombázási hullámokat indított, amelyekben közel 800 ember vesztette életét – írja a BBC.

A halálhír

A Hezbollah közleményben erősítette meg a főtitkáruk halálát.

Őeminenciája, az ellenállás mestere, az igazságos szolga eltávozott, hogy urával legyen, aki nagy mártírként elégedett vele. A Hezbollah vezetősége ígéretet tesz (...) arra, hogy folytatja dzsihádját az ellenséggel, Izraellel való szembenállásban, Gáza és Palesztina támogatásában, valamint Libanon és annak szilárd és becsületes népének védelmében

– közölték.

A nyilatkozat nem említette, hogy ki lesz Naszrallah utódja, és azt sem, hogy a csoport hogyan reagálna a sokéves vezetője meggyilkolására. A Hezbollah hozzátette, hogy folytatja az Izrael elleni harcot „Gáza és Palesztina támogatására, valamint Libanon és annak szilárd és becsületes népének védelmére”.

A Hezbollah-vezér meggyilkolása Izrael „megsemmisüléséhez” vezet

– mondta Irán első alelnöke. Mohammad Reza Aref iráni első alelnök állítólag azt mondta, hogy Hasszán Naszrallah meggyilkolása Izrael „pusztulását” fogja eredményezni – írja a The Guardian.

Figyelmeztetjük a megszálló rezsim vezetőit, hogy az igazságtalan vérontás (…) különösen a Hezbollah főtitkárának, a mártír Hasszán Naszrallahnak az igazságtalan vérontása az ő pusztulásukat fogja eredményezni

– idézte Arefot az iráni Isna hírügynökség.

Nasszer Kanáni iráni külügyminisztériumi szóvivő az X-en közzétett bejegyzésében fogadkozott, hogy Hasszán Naszrallah „útja folytatódik, és szent célja Jeruzsálem felszabadításában megvalósul”. Irán legfőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah ötnapos gyászt hirdetett Hasszán Naszrallahért. Azt mondta, a Hezbollah vezetőjének vére „nem marad megtorlatlanul” – írja a BBC.

(Borítókép: A libanoni Hezbollah vezetője, Szajjed Hasszán Naszrallah 2015. október 23-án Libanonban. Fotó: Khalil Hassan / Reuters)