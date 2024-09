Orbán Balázs bejelentette: Megalakult a Béke barátai csoport

Mint írtuk, Magyarország pénteken vett részt a Béke barátai nevű csoport alakuló ülésén New Yorkban. A Kína és Brazília vezetésével szervezett tanácskozás fő üzenete, hogy mielőbb meg kell kezdeni a béketárgyalást az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Az eseményről Orbán Balázs is posztolt szombaton. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyarország fontos ülésen vett részt az ENSZ-ben.

Hazánk kezdeményezésére megalakult a Béke barátai csoport, melynek célja, hogy a világ minél több állama dolgozzon a béke feltételeinek megteremtésén

– hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Mint írta, a Globális Dél 15 országa, és az ülés vezetői három európai országot is meghívtak, köztük Magyarországot, Franciaországot és Svájcot.

Pénteken Vang Ji kínai külügyminiszter New Yorkban köszöntötte Magyarországot a Béke barátai nevű csoport megalakításának ötletéért. Kiemelte, hogy a csoport nyitva áll minden hasonlóan gondolkodó ország előtt.

Hatalmas felháborodást keltett Orbán Balázs kijelentése

Ahogy az Index beszámolt róla, nagy felháborodás keltett Orbán Balázs 1956-os hősökről tett kijelentése. A miniszterelnök politikai igazgatója szerdán arról beszélt egy interjúban, hogy: „Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett […]”

A politikus azzal védekezett, hogy félreértették a szavait, majd pénteken elismerte, hogy hibát követett el, és bocsánatot kért azoktól, akiket emiatt megbántott.

A legsúlyosabb reakció Orbán Viktortól érkezett, aki péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában egyértelműen kijelentette, hogy az ilyen kínos témáknál pontosan kell fogalmazni.

A miniszterelnök szerint Orbán Balázs ezt nem tett meg, ez pedig ebben a kontextusban „egy hiba volt”.

Kijelentése nagy port kavart, így több hazai sajtóorgánum, és politikus is reagált. Többek között Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, valamint Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is kiakadt, valamint Orbán Balázs visszavonulását is felvetették.

Török Gábor politikai elemző az év politikai hibájának nevezte Orbán Balázs nyilatkozatát. Véleménye szerint a kegyelmi ügyhöz hasonlóan a Fidesz politikájának alapját kezdi ki. Hozzátette, hogy a következő napok alapkérdése lesz, hogy a kijelentéstől való elhatárolódás elegendő lesz-e.