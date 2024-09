Meghalt Bruno Sacco, a Mercedes vezető dizájnere

90 éves korában meghalt Bruno Sacco olasz formatervező mérnök – írja a Totalcar. A legendás formatervező a Mercedes csapatát erősítette, neki köszönhető többek között a W201-es és a W124-es is.

Bruno Sacco Észak-Olaszországban született, és a Torinoi Műszaki Egyetemen tanult, majd a Pirinfarinánál és a Ghiánál kezdett el dolgozni. 1958-ban került a Mercedeshez, ahol nyugdíjba vonulásáig alkotott, összesen több mint 40 évet. 1975 és 1999 között Sacco vezette a Mercedes formatervezési osztályát.

Sacco abban bízott, hogy a Mercedeseknek olyan megjelenésük lesz, amely a technikai tökéletességet sugallja, és amely évtizedek múltán is megőrzi vonzerejét. Akkoriban a Mercedesek rendkívül túldolgozottak voltak, és ma is számos példányt láthatunk belőlük az utakon. Sőt, bizonyos harmadik világbeli országok közlekedését még mindig a W201 és a W124 modellek tartják fenn. A jó állapotú darabokat pedig ma is szívesen megcsodálják az utcán, és valószínűleg ez így marad a jövőben is.