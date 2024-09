Bizonyítékok kerültek elő, valóban mérgezés okozhatta Alekszej Navalnij halálát

Több olyan dokumentumot is a The Insider nevű lap birtokába került, amelyek több szakértő és az Alekszej Navalnijt korábban Novicsok-mérgezéssel kezelő orvos szerint is egyértelműen bizonyítják: nem szívelégtelenség, hanem mérgezés okozta Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb politikai ellenfelének február 16-i halálát.

Olyan dokumentumok kerültek elő, amelyek bebizonyíthatják, hogy valóban mérgezés vezethetett Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb ellenlábasának és kritikusának, Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivistának a halálához.

A The Insider újságírói több száz olyan dokumentumhoz fértek hozzá, amelyek megerősítik a gyanút, miszerint Navalnijt megmérgezték fogvatartása alatt a szibériai büntetőtelepen.

Mint korábban arról beszámoltunk, Alekszej Navalnij február 16-án halt meg, az első híresztelések szerint vérrög okozhatta a halálát, de mivel a rokonokat nem engedték be megnézni a holttestet, és sokáig visszatartották a hozzátartozóktól, már akkor többekben felmerült a gyanú, hogy a politikus halála nem lehetett véletlen.

Az orosz börtönhatóságok azt állították, hogy Navalnij halálának napján rosszul érezte magát, miután kiment a szabadba és összeesett.

Az egyik most nyilvánosságra hozott iratgyűjtemény Alekszandr Varapajev orosz nyomozó által aláírt dokumentum két változatát tartalmazza. A szóban forgó okmány az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) azon döntésére vonatkozik, miszerint nem indítanak büntetőeljárást Alekszej Navalnij néhai ellenzéki vezető 2024. február 16-i halálával kapcsolatban. A dokumentum így fogalmaz az ellenzéki politikus halála előtt megfigyelt egészségügyi állapotáról:

2024.02.16-án A. A. Navalnij elítélt az EPKT [egységes cellatípusú lakóegység] 2. számú gyakorlóudvarán tartózkodva egészségi állapotának hirtelen romlását érezte, amelyről tájékoztatta az intézmény ügyeletesét, aki kivitte az utóbbit a gyakorlóudvar helyiségeiből az EPKT 4. számú részlegének helyiségeibe. Ott az elítélt lefeküdt a földre, és éles, hastájéki fájdalomra kezdett panaszkodni, reflexszerűen elkezdte kilökni a gyomortartalmát, görcsöket kapott, és elvesztette az eszméletét, amit azonnal jelentettek a büntetés-végrehajtási intézet egészségügyi személyzetének

A hivatalos irat későbbi változatából ugyanakkor már hiányzik a hasi fájdalom, hányás és görcsök bárminemű említése, holott ezek a tünetek tipikus mérgezéses tünetek.

Elemzés nélkül eltűnt hányásminták

A The Insider egy másik fontos dokumentumot, a Navalnij halálának helyszínén lefoglalt tárgyak listáját is megszerezte. A lista „hánymintákat” tartalmaz, amelyeket a dokumentum szerint vizsgálatra nyújtottak be. Hivatalosan azonban soha nem számoltak be sem a vizsgálat tényéről, sem Navalnij hányásáról.

A dokumentumok megerősítik Julia Navalnaja, az áldozat feleségének szavait, aki szintén jelezte, hogy Navalnij a halála előtti utolsó percekben heves gyomorfájdalomra panaszkodott. Ennek ellenére az orosz hatóságok a halál okaként mégis természetes okokat jelöltek meg.

Alekszej Navalnij február 16-i rosszulléte nem az első egészségügyi vészhelyzet volt, amelyből sokan az orosz állam szándékos gyilkossági kísérletére gyanakodtak – és nem ez az első eset, hogy az orosz hivatalos magyarázata eltér a megállapított egészségügyi tényektől.

2020 augusztusában az orosz FSZB ügynökei megmérgezték Navalnijt a Novicsok nevű idegméreg egyik változatával, amikor az ellenzéki politikus egy Tomszkból Moszkvába tartó járaton tartózkodott. Tünetei olyan súlyosak voltak, hogy a gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, ahol az orvosok az Atropine kémiai idegméreg-ellenszerrel kezelték. Az orosz állam hivatalos magyarázata a rosszullétről aykkor az volt, hogy Navalnijnak leesett a cukra.

Navalnij kezelőorvosa szerint is mérgezésre utalnak a tünetek

Alekszandr Polupan belgyógyász szerint, aki a 2020-as Novicsok-mérgezés után az Omszki Városi Kórházban kezelte az ellenzéki vezetőt, az orvosok által megfigyelt tünetek Navalnij 2024-es börtönbeli halála esetén nem egyeznek a hivatalos diagnózissal.

A halál hivatalos oka – a szívritmuszavar – semmiképpen nem magyarázza meg az állásfoglalásban leírt tüneteket: éles hasi fájdalmat, hányást vagy görcsrohamokat. Ezek a tünetek aligha magyarázhatók mással, mint mérgezéssel. A hasi fájdalom és a görcsök közötti rövid idő azt sugallja, hogy előfordulhat, hogy valamilyen szerves foszfortartalmú szerrel érintkeznek, amely ugyanabban az osztályban van, mint a Novicsok, de ebben az esetben inkább belsőleg alkalmazták, mint helyileg.

A The Insider által megkérdezett más orvosok is egyetértenek Polupan következtetéseivel.