Boris Johnson volt brit miniszterelnök emlékirataiban azt állítja, hogy II. Erzsébet királynő csontrákban szenvedett halála előtt. A könyvben arról ír, hogy az uralkodónőnek „csontrákja volt”, melyről már „legalább egy éve tudott”.

A kijelentése azért is meglepő, mert

korábban egy brit politikus sem nyilatkozott II. Erzsébet halálának lehetséges okairól, halotti anyakönyvében hivatalosan végelgyengülés áll.

Ez eddig féltve őrzött titok volt uralkodása alatt, valamint a miniszterelnök és az uralkodó közötti találkozók tartalmát is bizalmasan kezelik a szigetországban.

A királynővel való utolsó találkozásáról Boris Johnson elárulta, hogy „sápadtnak és görnyedtebbnek tűnt, és sötét zúzódások voltak a kezén és a csuklóján, valószínűleg az injekciók miatt”. Azon hangulatát „egyáltalán nem rontotta a betegsége, és beszélgetésük során időről időre még mindig megvillantotta azt a nagy fehér mosolyt a maga hirtelen hangulatjavító szépségében” − tette hozzá a korábbi brit miniszterelnök.

Boris Johnson azt is elmondta, hogy II. Erzsébet „egész nyáron, tudta, hogy elmegy, de elhatározta, hogy kitart és teljesíti utolsó kötelességét”, vagyis még megérte Liz Truss hatalomátvételét. Az emlékirataiban arra is kitért a volt kormányfő, hogy a királynő több esetben is előbb értesült esetekről, mint ő a kormány vezetőjeként − számolt be a Politico.