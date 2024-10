„Novemberben nagy tárgyalások lesznek” – minden megváltozhat a háborúban Zelenszkij volt tanácsadója szerint

Az utóbbi években Oroszország több új stratégiai fegyvert is elkezdett kifejleszteni. Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy modernizálják az ország hadseregét, hogy előnyöket szerezzenek. Köztük volt az RS–28 Szarmat, a Sátán 2 becenévre hallgató pusztító fegyver is – írja a The Kyiv Independent.

Az orosz állami tisztviselők szerint az ukrajnai háború kezdetét követően a rakéta hivatalosan is működőképes volt, ám ezek a jelentések valószínűleg túlzóak. A Kreml tagadta, hogy tesztkilövéseket hajtottak volna végre, azonban a kilövőhelyről készült műholdfelvételek robbanást mutattak, ami összefüggésbe hozható a Szarmat rakétával. Ha az értesülés igaz, úgy ez lenne a negyedik sikertelen Szarmat-indítás.

Fabian Hoffmann védelmi szakértő a lapnak elmondta, hogy az RS–28 Szarmatnak már hat-hét éve kellett volna szolgálatba állnia, és már most is nagy a késés. Valószínű, hogy az orosz döntéshozók egyre idegesebbek.