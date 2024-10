Jimmy Carter, az első amerikai elnök, aki betöltötte 100. életévét

A százéves egykori elnök születésnapjára szülővárosa – ahol máig él – megemlékezéssel készült, de a jelenlegi elnök, Joe Biden is felköszöntötte őt a CBS Newsnak adott interjúban. Biden egészen pontosan azt mondta: átkozottul csodálom Jimmy Cartert, aki óriási morális erőt jelent Amerika és a világ számára is.

Unokája, Jason Carter pedig arról beszélt, hogy:

Nem mindenki éri meg a századik évét, de ha valaki megérte, és élete nagy részét arra fordította, hogy sok emberért tegyen jó dolgokat, az bizony megérdemli, hogy ünnepeljék.

Jimmy Carter 2023 februárja óta hospice-ellátást vesz igénybe, és amint unokája mondta, bár a test gyengül, szelleme azonban ugyanolyan friss, mint korábban, követi a belpolitikai történéseket és alig várja, hogy a demokrata jelöltre voksolhasson. Utoljára tavaly november jelent meg nyilvánosság előtt, amikor részt vett a 96 éves korában elhunyt felesége, Rosalynn gyászszertartásán.

Az egyik legaktívabb volt elnök

Jimmy Carter 1977 és 1981 között volt az Egyesült Államok 39. elnöke, demokrata színekben. Újrázása Ronald Reagennel szemben nem sikerült, így 56 éves korában kellett valamit kezdenie magával. Nem ő volt az, aki hivatali ideje után nagy pénzekért beült óriásvállalatok igazgató tanácsába, vagy beszédeket tartott előkelő helyeken ugyancsak nagy pénzekért, mint néhány volt elnökkollégája.

E helyett 1982-ben feleségével létrehozta az atlantai Carter Centert, hogy világszerte közegészségügyi kampányokat indítsanak és finanszírozzanak. Mottójuk az volt, hogy küzdeni a békéért, harcolni a betegségekkel szemben és reményt hozni. Egyik óriási hatású kezdeményezése volt, hogy megszabaduljon a világ a rossz ivóvizekben szaporodó és fertőző guineaféregtől vagy medinaféregtől. A féreg petéit a vízibolha terjeszti, és akkor kerül a szervezetbe, amikor az emberek állatokkal közösen használt vízforrásokban fürdenek, és ugyanezt a vizet isszák.

A lárvák az emberi szövetben kelnek ki és szaporodnak, majd az akár egyméteresre is megnövő féreg a bőrön át kirágja magát, miután peték ezreit hagyja a szervezetben. A betegség nem halálos, de a féreg okozta fájdalom hónapokra munkaképtelenné teheti az embert. Afrikai szegények millióinak volt ez a betegsége hosszú évtizedeken át.

A Carter Center kitartó munkájának ereményeként azonban, míg 1986-ban még 3 és fél millió fonálféreg okozta megbetegedést regisztráltak, addig 2021-ben már csak 14-et, gyakorlatilag sikerült teljesen felszámolni a veszélyt.

Jimmy Carter politikai síkon is aktív maradt elnökségét követően, hiszen volt békéltető misszión Kubában (előtte még egyetlen aktív vagy volt amerikai elnök sem járt a szigetországban) és a Közel-Keleten, békítette a szemben állókat a délszláv háborúban éppúgy, mint Haitin, de ha kellett, tárgyalt túszok elengedése érdekében, és emellett a közjóért is igen sokat tett. Nem csak szülővárosa, Plains vasárnapi iskolájában tanított, hanem írt könyveket is, amelyekért Grammy-díjjal jutalmazták. 90 éves korában kiadta önéletrajzát, amely 2016-ban magyarul is megjelent, „Teljes élet – kitekintés 90 évesen” címmel.

Különleges kapcsolat Magyarországgal

Carter elnöksége idején, 1978-ban juttatta vissza az amerikai vezetés a Szent Koronát Magyarországnak és ezzel együtt Carter folytatta az elődje, Nixon által megkezdett enyhülési politikát a keleti tömb országaival. Rendezték a diplomáciai kapcsolatokat is Kínával.

Mind az egykori elnök, mind pedig felesége résztvevői voltak a Habitat for Humanity nemzetközi lakásépítő mozgalomnak. Még Magyarországra is ellátogattak, és segítettek egy váci ház építésénél 1996-ban.

(Borítókép: Jimmy Carter 2023. november 29-én. Fotó: Alex Brandon / POOL / AFP)