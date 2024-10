Szerdán a Vyorstka oknyomozó hírportál két névtelen iparági forrásra hivatkozva számolt be arról, hogy az orosz reklámügynökségek és rendezvényszervezők között feketelistára került 79 előadóművész, köztük Beyoncé, Lana Del Rey és a Metallica is.

Az orosz reklámügynökségek és rendezvényszervezők között kering egy feketelista, amelyen 79 előadó szerepel – írja a The Moscow Times a Vyorstkára hivatkozva. A lista címzettjeit nyomatékosan felszólították, hogy reklámjaikból és egyéb promóciós anyagaikból zárják ki a művészek dalait, valamint kerüljék el azok nyilvános rendezvényeken való lejátszását.

A Vyorstka azonban idézte a feketelistára került zenekar egyik tagját, aki azt mondta, hogy a listára kerülésük ellenére is felléphetnek rendezvényeken és fesztiválokon.

Az oknyomozó portál azt is leírta, hogy a 79, feketelistára került művész egyharmadának a következő hat hónapban Oroszországban vannak tervezett koncertjei, de a művészek közül tizenkilencnek korábban politikai okokból már törölték a fellépését.

A tiltott művészek között olyan előadók is szerepelnek, mint Beyoncé, Lana Del Rey, Hozier, a Florence and the Machine és a Metallica, valamint száműzött orosz stand-up-komikusok és tiktokerek. Vyorstka szerint a listán két olyan orosz is szerepel, akik támogatják országuk ukrajnai invázióját.

A Metallica esete azért is érdekes, mert az együttes 1991-ben az AC/DC-vel adott közös koncertet Moszkvában, ahol a hideg orosz tél ellenére mintegy 1 millió 700 ezer embert vonzott a helyszínre a Monsters of Rock névre keresztelt esemény.

Jelentések szerint hat művészt viszont töröltek a feketelista korábbi változataiból, köztük egyet, aki nyilvánosan bírálta az orosz–ukrán háborút, de legalább 10 olyan művész, akik a háború ellen szólaltak fel, még mindig a listán vannak. Csütörtökön a Kreml közölte, hogy nem tud a bejelentett feketelistáról.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, csütörtöki élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.