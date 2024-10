Izrael nagyon elszánt, nem engedi, hogy a Hezbollah újra berendezkedjen Dél-Libanonban

Boris Johnson volt brit miniszterelnök azt állítja, hogy biztonsági emberei lehallgató készüléket találtak a londoni külügyminisztériumban lévő személyes fürdőszobájában egy Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel folytatott találkozója után, 2017-ben – írja a The Telegraph a politikus új könyvének részletére hivatkozva.

Johnson, aki akkoriban az Egyesült Királyság külügyminisztere volt, azt írta, hogy a miniszterelnök a „titkos melléképületében” lévő fürdőszobában könnyített magán egy 2017-es találkozón. Úgy tudja, hogy később egy lehallgató készüléket találtak a helyszínen – számolt be a The Times of Israel.

A The Telegraph érdeklődésére a volt brit miniszterelnök azt mondta: „Azt hiszem, minden, amit erről az incidensről tudni kell, benne van a könyvben”.