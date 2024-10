Az Izraeli Védelmi Erők – Israel Defense Forces, IDF – friss adatokat közölt az elmúlt egy évben a Gázai övezetben, Ciszjordániában és Libanonban végrehajtott műveleteiről a Hamász 2023. október 7-i támadásának első évfordulója alkalmából hétfőn – számolt be róla a The Times of Israel izraeli hírportál.

Az IDF által nyilvánosságra hozott adatok szerint a háború kezdete óta mintegy 17 ezer Hamász-ügynökkel és más terrorcsoportok tagjaival végeztek a Gázai övezetben.

Ezen kívül mintegy ezer terroristát öltek meg Izrael határain belül tavaly októberben, amikor fegyveresek támadtak az ország déli településeire, mintegy 1200 embert – főként civileket – lemészárolva és 251 embert Gázába hurcolva.

A Hamász vezette egészségügyi minisztérium szerint több mint 41 000 palesztin halt meg Gázában, azonban az izraeli lap megjegyzi, hogy ezt a számot nehéz függetlenül ellenőrizni, és feltételezhetően a megölt civilek mellett a Hamász-tagokat is magában foglalja.

Izrael hadserege nyolc Hamász-dandárparancsnok és az azzal egyenrangú katonai vezető, valamint több mint 30 zászlóaljparancsnok likvidálásáról jelentett. Az adatok szerint több mint 165 Hamász-századparancsnokot és azonos rangú ügynököt is megöltek. A háború kezdete óta mintegy 40 300 célpontra mértek csapást a Gázai övezetben, és a csapatok mintegy 4700 alagútaknát találtak.

23 Egy palesztin férfi, miközben folytatják a keresési és mentési műveletet egy lerombolt épület romjai között Gázavárosban 2023. október 24-én Galéria: A Hamásszal vívott háború egy éve képekben (Fotó: Ali Jadallah / Anadolu / Getty Images Hungary)

Egy nappal a Hamász októberi támadása után a libanoni székhelyű Hezbollah terrorcsoport támadásokat intézett Izrael északi határa mentén, mondván, hogy a Gázai övezet támogatására cselekszik. A harcok az eltelt hónapok során folyamatosan eszkalálódtak, mígnem szeptemberben Izrael újabb offenzívát indított a terrorcsoport ellen, megölve annak teljes felső vezetését és október elején szárazföldi hadműveletet indítva Dél-Libanonban.

Hezbollah-parancsnokokkal végeztek Libanonban

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint több mint 800 fegyverest öltek meg Libanonban, főként az Irán által támogatott Hezbollah tagjait. Az IDF hangsúlyozta, hogy a számadat 90 Hezbollah-parancsnok likvidálását is tartalmazza.

A friss adatok alapján Izrael az elmúlt egy évben közel 11 ezer Hezbollah-állásra mért csapást.

A háború kezdete óta több mint 26 ezer rakéta- és dróntámadásról jelentett Izrael, amelyeket több frontról lőttek az országra. A számok között szerepel 13 200 – csak tavaly október 7-én legalább ötezer – Gázából, 12 400 Libanonból, mintegy 60 Szíriából, 180 Jemenből és 400 Iránból kilőtt lövedék.

Ezreket hallgattak ki, több száz katona vesztette életét

A Katonai Hírszerzési Igazgatóság mintegy 7000 palesztin gyanúsítottat hallgatott ki a Gázai övezetben, akik közül sokakat letartóztattak és további kihallgatásra Izraelbe szállítottak. Többeket a kihallgatást követően vissza is szállítottak a Gázai övezetbe.

A háborúban október 7. óta – a legutóbbi vasárnapi adatok szerint – összesen 728 katona, tartalékos és helyi biztonsági tiszt halt meg, és további 4576-an sebesültek meg.

Október 7. óta Ciszjordániában az IDF szerint a csapatok több mint 5250 körözött palesztint tartóztattak le, köztük több mint 2050 Hamászhoz kötődő személyt. Ezen kívül mintegy 690 fegyverest, zavargókat vagy támadást végrehajtó terroristákat öltek meg a térségben – derül ki Izrael hadseregének éves összesítéséből.

(Borítókép: Egy izraeli tank a Gázai övezet felé lő a határ közelében 2023. november 23-án. Fotó: Christopher Furlong / Getty Images)