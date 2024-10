Sose volt még ilyen: óriási hurrikánok érkeznek, Európa is veszélyben lehet

Tombol a Milton hurrikán az Egyesült Államokban, amely a legmagasabb kategóriába lépett át a veszélyességi szintet illetően. A heves szél akár a 145 kilométer/órás sebességgel is elérheti a magaslatokat. Mindeközben két másik hurrikán is megjelent az amerikai partoknál, így megtörténhet az, amire még sosem volt példa, hogy három aktív hurrikán találkozik egymással. Ráadásul van esély rá, hogy az egyik hurrikán még Európát is eléri.