Rendkívüli sajtótájékoztatót tart október 8-án, kedden 14.30-kor Orbán Viktor magyar miniszterelnök Strasbourgban, az Európai Parlament épületében.

A magyar kormányfő amiatt utazott az Európai Parlament székházának számító francia városba, mert szerda reggel kilenc órakor itt mutatja be a magyar soros elnökség programját az EP-képviselőknek, akik ezután több mint két órán keresztül vitáznak a magyar miniszterelnökkel – erről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.

A sajtótájékoztatóról először az uniós ügyekben mindig jártas Politico hírlevele számolt be, ugyanakkor azt az Indexnek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke is megerősítette, aki lapunknak azt is elárulta, Orbán Viktor mellett a Fidesz EP-képviselője és egyben egyik alelnöke, Gál Kinga foglal helyet a pulpituson.

Orbán Viktor a magyar soros elnökség programját ismertetheti

A sajtótájékoztató legfőbb témája vélhetően a magyar soros elnökség programja lesz, hiszen a magyar miniszterelnök másnap mutatja be azt az Európai Parlamentben egy csaknem háromórás vita keretein belül. Ugyanakkor más témák is szóba kerülhetnek: az elmúlt években visszatérő kérdés a magyar jogállamisági helyzet, valamint sokan kritizálták a miniszterelnököt a júliusi békemissziói miatt is.

Utóbbival kapcsolatban Manfred Weber, az egykoron Fideszt is tagjai között tudó Európai Néppárt elnöke épp kedden kritizálta Orbánt egy sajtótájékoztatón, amiért a bajor politikus szerint a júliusi diplomáciai útjai nem a békét, inkább a háború elnyújtását célozták, ami előrevetíti, hogy a magyar miniszterelnök kemény kérdéseknek néz elébe szerdán az Európai Parlament vitáján.