„Élet-halál kérdése” az evakuálás Floridában – közölte kedden Jode Biden a Fehér Házban, utalva a közelgő Milton hurrikánra, amely szerda este éri el az államot, és ez lehet az évszázad egyik legpusztítóbb vihara a térségben. Az amerikai elnök a hurrikán miatt a tervezett németországi útját is lemondta, ahol az európai vezetőkkel találkozott volna.

Joe Biden amerikai elnök elhalasztja közelgő németországi és angolai útját a Florida felé érkező Milton hurrikán miatt – közölte Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője kedden a Kyiv Independent tájékoztatása szerint.

Az amerikai elnök a szóvivő szerint azért halasztotta el a látogatást, hogy felügyelje a Milton hurrikánra adott sürgősségi válaszlépéseket. A vihar várhatóan szerda este teljes erővel csapódik majd a sűrűn lakott Tampa Bay városába, kevesebb mint két héttel azután, hogy az államot a pusztító Helene hurrikán sújtotta.

A BBC beszámolója szerint Joe Biden amerikai elnök arra figyelmeztette a floridaiakat a Fehér Házban tartott beszédében, hogy

„élet-halál kérdése” az evakuálás, mielőtt a négyes kategóriájú Milton hurrikán elérné az államot, és közölte, hogy ez lesz az évszázad egyik legsúlyosabb vihara Floridában.

„Meneküljenek, most, most, most” – mondta a floridaiaknak, és ígéretet tett, hogy a szövetségi kormány segíteni fog az államnak „a hurrikán lecsapása előtt, alatt és után is”. Több ezer szövetségi alkalmazottat is bevetnek – tette hozzá Biden.

Ron DeSantis kormányzó elmondta, hogy Florida több tucatnyi menedékhelyet készített elő, hogy segítsen a helyieknek. „Van egy olyan telephelyünk, amely 10 ezer fő befogadására alkalmas” – mondta egy sajtótájékoztatón. DeSantis hétfőn a vihart „szörnyetegnek” nevezte.

Bár a hurrikán kedd reggelre gyengült, az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont arra figyelmeztetett, hogy mérete megduplázódhat, mielőtt szerdán elérné Floridát.

A Milton az eddigi egyik legpusztítóbb hurrikán lehet Florida nyugat-középső részén

– áll a jelentésben.

A csapadék mennyisége helyenként elérheti a 38 centimétert, a part menti területeken pedig 3-4,5 méter magas viharhullámok alakulhatnak ki.

Biden Németországba tervezett utazni, majd Zelenszkijjel is találkozott volna

Az Indexen is írtunk arról, hogy Joe Biden szombaton Berlinben találkozott volna Németország, Franciaország és Nagy-Britannia vezetőivel, hogy a közel-keleti és az ukrajnai konfliktusokról tárgyaljanak.

Ezt követően Biden Olaf Scholz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke társaságában a Ramsteinben található amerikai légitámaszpontra utazott volna, ahol az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatásról tárgyalnak, és amelyen Volodimir Zelenszkij elnök és más vezetők is részt vesznek a tervek szerint.

A Sky News szerint az nem tudni, hogy a találkozót Biden nélkül is megrendezik-e. A szombati berlini, majd a ramsteini légi támaszponton tartandó összejövetel lett volna az első alkalom, hogy a Ramstein-csoport vezetői szinten találkozik.

A csúcstalálkozó célja az, hogy azt üzenjék Vlagyimir Putyin orosz elnöknek: ne remélje, hogy a nyugati támogatás megszűnik Ukrajnának – mondta egy német kormányzati forrás. Keir Starmer szóvivője szerint a közel-keleti helyzetet is megvitatták volna, mivel a konfliktus tovább eszkalálódik.