A nemzetközi sajtóban kedden az az információ jelent meg, hogy Magyarország az amerikai választásokig blokkolja az Ukrajnának nyújtott 45 milliárd eurós hitelt, azonban nem sokkal később a Pénzügyminisztérium és Varga Mihály tárcavezető is cáfolta a megjelent híreket.

A Reuters és a Euronews is elsők közt számolt be arról, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajna támogatását célzó uniós hitelt. Mindkét oldal idézte Varga Mihályt is, aki a luxemburgi miniszteri találkozó után tartott sajtótájékoztatón az alábbiakat jelentette ki közlésük szerint:

Úgy gondoljuk, hogy ebben a kérdésben – az orosz szankciók meghosszabbításáról – az amerikai választások után kell dönteni. Ez volt a magyar álláspont.

„Meg kell néznünk, hogy a leendő amerikai kormányzat milyen irányba megy ebben a kérdésben. Láthatjuk az elnökválasztási és a jelöltállítási kampányt, két teljesen különböző útja van a probléma megoldásának. Az egyik a béke irányába. És a másik továbbra is a háború irányába” – tette hozzá Varga Mihály.

Az elhangzottakat mindkét portál úgy értelmezte, hogy Magyarország blokkolja az uniós hitelt. A hír megjelenése után nem sokkal azonban a Pénzügyminisztérium és Varga Mihály is cáfolta ezt.

A tárcavezető a Facebook-oldalán leírta, hogy Magyarország nem blokkolja az unió 45 milliárd eurós ukrán hitelét, nem történt ilyen, és az ezzel kapcsolatos jogszabályt a Coreper és az Európai Parlament tárgyalását követően várhatóan még októberben elfogadják.

Ha rémhírkeltésről van szó, az Euronews-ra mindig lehet számítani. Most épp az uniós pénzügyminiszterek mai tanácskozását követően közölték az álhírt, hogy Magyarország blokkolta az Ukrajna támogatását célzó uniós hitelt

– írta a pénzügyminiszter a közösségi médiában.

A hírt leközlő sajtóorgánumoknak a Pénzügyminisztérium az alábbi közleményt küldte el: „Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa csupán tájékoztatást kapott a hitel folyósításával kapcsolatos tárgyalások előrehaladásáról, az ezzel kapcsolatos jogszabályt az Állandó Képviselők Bizottságában (Coreper) és az Európai Parlamentben lefolytatott vitákat követően várhatóan még októberben elfogadják. A hivatkozott sajtótájékoztatón a szankciók időtartamának növelése kapcsán hangzott el a novemberi amerikai elnökválasztás, nem pedig az Ukrajnának nyújtott hitelről. A szankciók időtartamának növeléséről az amerikai elnökválasztás után tárgyalnak.”

Akár 45 milliárd euró összegű hitelt is finanszírozhatnak

A Reuters arról is ír, hogy Washingtonnak szüksége van arra, hogy az Európai Unió a jelenlegi hat hónapról háromévenkénti időintervallumra módosítsa a szankciók megújításának ütemezését, hogy mintegy 20 milliárd dollárral járulhasson hozzá a G7-ek hiteléhez, ami megegyezik az Európai Unió hozzájárulásával. A fennmaradó 10 milliárd dollárt a G7-tagok közül Kanada, Nagy-Britannia és Japán biztosítaná, akik már csatlakoztak.

A G7-országok vezetői által júniusban elvben elfogadott kölcsönt Oroszország ukrajnai inváziója után a Nyugaton befagyasztott mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz központi banki eszközből származó bevételekből finanszíroznák.

Washington nem akar félévente azon aggódni, hogy a hitelt fedező orosz eszközök befagyasztva maradnak-e vagy sem

– mondták az uniós tisztviselők.

Az Európai Unió szerint a Nyugaton befagyasztott összes orosz vagyonból származó bevételekből akár 45 milliárd euró összegű hitelt is finanszírozhatnak. Mivel a vagyon nagy része Európában van, az unió a G7-ek hiteléhez legfeljebb 35 milliárd eurót tud biztosítani. Ezt az összeget csökkentené az Egyesült Államok hozzájárulásának összege. A kérdést a G7-ek pénzügyminisztereinek október végi washingtoni találkozóján tárgyalják majd tovább.

