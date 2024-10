Itt vannak a videók az Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatóján történt balhéról

Orbán Viktor miniszterelnök kedden délután tart sajtótájékoztatót az Európai Parlamentben, egy nappal azelőtt, hogy az EP-ben bemutatná a magyar soros elnökség programját. A kormányfő nyitóbeszédét Gyekiczki Márton, a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezetének tagja zavarta meg, aki azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy mennyiért árulta el a hazáját. Az esetről több felvétel is készült, miközben Gyurcsány Ferenc is megszólalt, és az is kiderült, hogy mi történt Gyekiczkivel.