Az észak-koreai diktátor ismét megfenyegette Washingtont, hogy ha megtámadja az Egyesült Államok Phenjant, akkor kész nukleáris eszközöket is bevetni. Bár egyes elemzők úgy vélik, hogy ez csak provokáció, alkupozíciót akar elérni Észak-Korea a novemberi amerikai választások után.

Kim Dzsongun ismét figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy egy esetleges összecsapás esetén Észak-Korea bevetheti nukleáris fegyvereit. A figyelmeztetés amiatt történt, hogy a Koreai-félszigeten ismét fokozódik a feszültség, ezért az észak-koreai diktátor provokációval, illetve a regionális helyzet súlyosbodásával vádolja Dél-Koreát és Washingtont − írta meg a Newsweek.

Az észak-koreai vezető a Nemzetvédelmi Egyetemen hétfőn tartott beszédében kijelentette, hogy Észak-Korea „habozás nélkül beveti minden fegyverét ellenségei ellen”, amennyiben azok támadást intéznének Észak ellen. „Ebben az esetben a nukleáris fegyverek használata sincs kizárva” − figyelmeztetett, jelezve, hogy hajlandó megfontolni a megelőző nukleáris akciót.

Kim Dzsongun újra agresszívabb retorikát használ az Egyesült Államok ellen, amióta 2022-ben elfogadta a konfrontációt is vállalni hajlandó nukleáris doktrínát. Elemzők fokozódó provokációra számítanak a novemberi amerikai elnökválasztás közeledtével.

Az észak-koreai vezető bírálta a Dél-Korea és az Egyesült Államok között fennálló szoros katonai együttműködést, mely júliusban egy új elrettentő irányelvet fogalmazott meg, mely a dél-koreai erőket kombinálja az amerikai nukleáris arzenállal. Ez Kim Dzsongun szerint felboríthatja az erőegyensúlyt a Koreai-félszigeten.

Szakértől azonban továbbra is szkeptikusak Észak-Korea nukleáris arzenáljával kapcsolatban. Washington és Szöul egyaránt figyelmeztetett, ha Phenjan támadást indítana, az rendszerének összeomlásához vezetne. Az elmúlt hetekben is fokozódott a feszültség, ugyanis Észak-Korea egy urándúsításra alkalmas létesítményről számolt be, és rakétakísérletet hajtott végre.

Jun Szogjol dél-koreai elnök hangsúlyozta, hogy szerinte Phenjan az amerikai szavazók figyelmét akarja felhívni a választások előtt. Elemzők úgy vélik, hogy Észak-Korea célja az lehet, hogy az új amerikai kormány beiktatása után engedményeket, többek között a szankciók enyhítését is ki tudja alkudni.

Emellett hidegháborús időket idézi az, hogy Észak-Korea az elmúlt hetekben több ezer szemetet szállító léggömböt indított déli szomszédja felé, valamint kedden újabb rakétákat lőttek ki.