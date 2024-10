Élesek, harsányak, személyeskedésektől sem mentesek a viták Strasbourgban

A migráció kapcsán a magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy arra közös uniós megoldás kell.

Visszaemlékezett, hogy 2015 óta többször vitázott a migráció kapcsán az Európai Parlamentben is, de az eddigi megoldások kudarcot vallottak.

Ha egyszer valakit beengedünk, azt többet nem tudjuk hazaengedni. Egyetlen megoldás van: csak azokat szabad beengedni az unió területére, akiknek erre előzetesen megadtuk az engedélyt

– véli Orbán, aki szerint az EU mai menekültügyi rendszere nem működik, mivel az antiszemitizmust, a nők elleni erőszakot és a homofóbia erősödését hozta magával.

Emiatt szerinte az EU-nak külső hot spotokat kellene létrehoznia,

azaz a menedékkérőket nem az EU területén, hanem azon kívül gyűjtenék össze, majd bírálják el a kérelmeiket.

Orbán szerint a migráció a schengeni egyezményt is veszélyezteti, hiszen több tagállam is részleges határellenőrzést vezetett be. Emiatt létrehozná a schengeni csúcstalálkozókat, ahol a schengeni tagállamok vitatnák meg a közös ügyeiket, amit később nemzetközi szerződéssel intézményesítene is.