Zelenszkij elhagyja Ukrajnát, váratlan helyen tesz látogatást szerdán

A jövő év döntő próbatételnek bizonyul a francia hadsereg számára, amely olyan haderővé alakul át, hogy képes lesz szembenézni Oroszországgal – írja a Politico.

Mint írják, májusban a francia katonák részt vesznek a Dacian Spring 2025 elnevezésű nagyszabású hadgyakorlaton Romániában, hogy teszteljék a NATO-követelmények teljesítésére való képességüket. Ekkor több ezer francia katonának kell 10 nap alatt Romániába jutnia.

A cikkben megjegyzik, hogy

ez kulcsfontosságú tapasztalat lehet arra az esetre, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy döntene, hogy megtámadja a szövetség valamelyik tagját.

„Régebben csak háborúsdit játszottunk. Most van egy kijelölt ellenség, és olyan emberekkel gyakorlunk, akikkel valóban háborúba indulnánk” – mondta erről újságíróknak Bertrand Toujouse tábornok, a hadsereg európai szárazföldi parancsnokságának vezetője. Hozzátette azt is, hogy az efféle hadgyakorlatok „stratégiai jelzést” is jelentenek.