Olyan helyről kapott rossz hírt Izrael, amire a legkevésbé számított

Az iráni televízió közzétette azokat a felvételeket, amelyek a Hezbollah detonáló csipogótámadásban megsebesült tagjait mutatják be. A sérült személyek az iráni Mashhad városában található Imam Reza szentélyt, a világ legnagyobb mecsetét látogatták meg – közölte a The TImes of Israel.

A felvételeken láthatók az Izraelnek széles körben tulajdonított támadás következményei, valamint az ügynökök által elszenvedett sérülések. Közeli felvételeken láthatók a kötések, amelyek a hiányzó ujjakat és egyéb sérüléseket takarják.

A videó alább megtekinthető: