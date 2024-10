Egytucatnyi állam beperelte a TikTokot a tinédzserek mentális egészségének „pusztítása” miatt

Több mint egy tucat amerikai állam perelte be a TikTokot, azzal vádolva a közösségi médiaplatformot, hogy károsítja a tinédzserek mentális egészségét.

Az Egyesült Államok 14 főügyészének csoportja azt állítja, hogy a vállalat függőséget okozó funkciókkal igyekszik a gyerekeket az alkalmazáshoz kötni, és szándékosan félrevezette a közvéleményt a hosszan tartó használat biztonságosságáról. A TikTok nem reagált a megkeresésre.

Az alkalmazás, amelyet a becslések szerint az amerikai tinédzserek több mint fele naponta többször is használ, már most is küzd a kongresszus által áprilisban elfogadott törvénnyel, amely kitiltaná az Egyesült Államokból, amiért az alkalmazás kínai tulajdonban van.

A Bytedance óriásvállalat nem egyezne bele az alkalmazás eladásába.

A TikTok tudja, hogy platformjának kényszeres használata és egyéb káros hatásai amerikai gyerekek és tinédzserek millióinak mentális egészségét teszik tönkre

– áll a kedden New Yorkban benyújtott per iratában.

Az ilyen dokumentált ismeretek ellenére a TikTok folyamatosan hamisan állítja be platformját biztonságosnak és „gyermekek és tinédzserek számára megfelelőnek” – olvasható.

Letitia James New York-i főügyész szerint országszerte haltak és sérültek meg fiatalok a platformon futó „kihívások” teljesítése közben. Mások depressziósak lettek és szorongani kezdtek a TikTok-függőségük miatt. Majd felidézte annak a 15 éves fiatalnak az esetét, aki Manhattanben halt meg „metrószörfözés” közben, amikor lesodródott egy mozgó metrókocsi tetejéről. Édesanyja később megtalálta a telefonján az ilyen tevékenységről készült TikTok-videókat – mondta.

„A TikTok azt állítja, hogy a platformjuk biztonságos a fiatalok számára, de ez messze nem igaz” – állítja James nyilatkozatában.

A kereset bizonyos funkciókat emel ki problémásként: az alvást megzavaró értesítéseket; a videókat, amelyek eltűnnek, azáltal arra készteti a felhasználókat, hogy gyakran ellenőrizzék a platformot; és a szépségszűrőket, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megváltoztassák a külsejüket.

A kereseteket 13 állam külön-külön és a Columbia körzetben nyújtották be, ahol az államügyész azzal is megvádolta a céget, hogy „virtuális valuta” vásárlásán keresztül engedély nélküli üzletet működtet. A kereset arra kéri a bíróságot, hogy tiltsa el a TikTokot az ilyen magatartástól, és pénzbüntetést követel.

A szabályozó hatóságok hasonló ügyeket indítottak a Facebook és az Instagram ellen a fiatalok mentális egészségére gyakorolt hatásuk miatt. Olyan államok, mint Texas és Utah, korábban szintén indítottak hasonló, a gyermekek biztonságára összpontosító pereket a TikTok ellen – írja a BBC.