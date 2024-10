Anwar Hussein 85 éves korában, szeptember 23-án halt meg rákban. „A családunk teljesen összetört Anwar halála miatt. Hálásak vagyunk azonban, hogy teljes és csodálatos életet élt” – mondta a Hussein család a People magazinnak a minap.

Közölték azt is, hogy Hussein fotóskarrierje a legmerészebb álmait is felülmúlta. Tanzániában nőtt fel, dolgozott Afrikában is az ENSZ-nek, majd Nagy-Britanniába költözött, ahol a királyi család, a rock és filmek világát örökítette meg. Diana hercegnéről, Károly királyról is számos fotót készített.

Az egész családja büszke a munkásságára, és megnyugvást ad számukra az a tudat, hogy Anwar fotóit az elkövetkező generációk mind ismerni fogják.

Anwar Hussein 1938-ban született Tanzániában, és ő volt a brit királyi család leghosszabb ideig (több mint 50 évig) szolgáló fotósa. A The Times gyászjelentése szerint neki köszönhető a királyi fotók kötetlenebb stílusának kialakítása.