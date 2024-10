Emmanuel Macron francia elnök és Roberto Gualtieri római polgármester is azt szeretné elérni, hogy a Netflix sikersorozata, az Emily Párizsban története az ő városukban folytatódjon. Emmanuel Macron azt ígérte, keményen fog harcolni, hogy a kitalált amerikai karakter visszakerüljön Párizsba, míg Róma polgármestere beavatkozással vádolta a francia elnököt.

Nem várt téma szolgáltat csörtét Emmanuel Macron francia elnök és Róma polgármestere, Roberto Gualtieri között, ugyanis mindkét politikus arról beszélt, mennyire szeretné, ha a Netflix sorozata, az Emily Párizsban a hazájukban játszódna.

A francia elnökkel szerdán jelent meg egy interjú a Varietyn, ahol Macron többek között arról beszélt, hogy a sorozat negyedik évadában Rómába költöző Emily milyen jó lenne, ha visszatérne Párizsba.

Keményen fogunk küzdeni. És megkérjük őket, hogy maradjanak Párizsban! Annak nincs értelme, hogy az »Emily Párizsban« Rómában [játszódna]

– fogalmazott a francia elnök, aki elmondta, a kitalált amerikai karakter Párizsba való költözéséről szóló sorozat jótékonyan hat a francia turizmusra és szerinte jó képben mutatja be Párizst is, ezért is fontos számára az ügy.

Ugyanakkor nem kizárólag a francia elnöknek tetszik a nemrégiben egy új, ötödik évadra megújított sikersorozat: Róma polgármestere szerint Emilynek jó helye van a városában.

Tisztelt Emmanuel Macron, ne aggódjon! Emilynek jó helye van Rómában. Nem tudja irányítani a szívét, így hagyjuk, hogy ő válasszon

– szúrt oda Roberto Gualtieri a francia elnöknek, akit meghökkentett, hogy Macron így reagált arra, hogy a kitalált amerikai karakter a következő évadban Rómába költözhet. Emellett arra is kérte a francia elnököt, hogy ne próbálja befolyásolni a sorozat készítőit.

Macront az interjú során egyébként megkérdezték, hogy tervezi-e, hogy felesége után ő is feltűnne a sorozatban, amire annyit reagált, hogy büszke feleségére, majd elviccelve azt mondta, hogy ő nem néz ki olyan jól, mint Brigitte Macron.