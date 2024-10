Parazitás betegsége lett tíz embernek egy rosszul átsütött hús miatt

Tíz ember, köztük egy 10 éves gyermek is megbetegedett tavaly novemberben egy Észak-Karolinában tartott grillezésen. Az orvosi vizsgálatokból kiderült, hogy a rosszullétet egy nem megfelelően átsütött medvehús elfogyasztása okozta – ismertette a Fox News a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) friss közleményét.

A grillezésen harmincöten vettek részt, közülük huszonketten ettek a medvehúsból, és tíz ember lett beteg. Többeknél olyan influenzaszerű tünetek jelentkeztek, mint a láz, az arcduzzanat, és az izomfájdalom.

Megállapították, hogy a rosszullétet a trichinellózis nevű ritka, parazitás betegség okozta, ami gyakran jár együtt a vadhús fogyasztásával.

A paraziták általában olyan állatokat fertőznek meg, mint a medvék, pumák, rozmárok, rókák, vaddisznók és házisertések. A CDC szerint, ha a hús nyers, vagy nem sütik át megfelelően, akkor a fertőzés a fonálféreg lárváival együtt a szervezetbe kerül. A lárvák kifejlett férgekké fejlődnek a vékonybélben, majd a véráramba és az izomszövetbe is bejutnak.

A jelentés nem részletezte, hogy pontosan, milyen medvehúst fogyasztottak a betegek, de a CDC szerint általában a fekete medvék miatt történik a legtöbb parazitás megbetegedés. Az Egyesült Államokban évente körülbelül 15 megerősített eset fordul elő.