Farkasok terrorizálják a hollandokat – sokan Brüsszelt okolják

Az európai uniós szabályozás miatt több nyugat-európai ország is farkasveszéllyel néz szembe. A gazdák rendszeresen tiltakoznak, hogy a ragadozók pusztítják az állatállományukat, de ezzel szemben az állatvédők a farkasok oldalán állnak, és állományuk növelését szorgalmazzák, ami állandó konfliktusforrást jelent, többek között Hollandiában is.

Hollandiában egyre több állattartót érintenek a farkastámadások, aminek okát az európai uniós szabályozásban látják, mely szerint a farkasokat nem lehet kilőni, így létszámuk már több mint 20 ezerre emelkedett a kontinensen.

Az erről beszámoló Daily Mail azt a brit programot is megemlíti, melynek keretében farkasokat telepítettek a brit szigeteken, hogy az elszaporodó szarvasok számát csökkentsék, és ezáltal növeljék a biodiverzitást. Ezt a lehetőséget egy helyi természetvédő is támogatja.

A hollandok viszont egyáltalán nem értenek egyet a természetvédőkkel, őrültségnek tartják, hogy újra farkasok miatt rettegjenek az emberek.

Hollandiában a 19. századra eltűntek a farkasok. Jelenleg Nyugat-Európában a farkasok csak Spanyolországban és Olaszországban élnek, illetve korábban Kelet-Európában volt ez inkább jellemző. A vasfüggöny azonban megakadályozta a nyugatra jutásukat, de annak leomlása után már Németországban is megjelentek.

A farkasállomány folyamatosan növekszik Nyugat-Európában is, ez nagy károkat okozhat a gazdáknak, akik nemcsak az állatállományukért aggódnak, hanem gyermekeikért is. Emiatt heves viták folynak a természetvédők és a gazdák között.

Emellett kritika éri Brüsszelt is, hogy a farkaspopuláció megőrzését helyezi előtérbe az emberi biztonsággal szemben.

A szabályozás ugyanis úgy szól, ha egy farkasról nem állapítható meg egyértelműen, hogy veszélyt jelent a lakosságra vagy az állatállományra, akkor nem lehet kilőni.

Több eset is előfordult már Hollandiában, amikor emberre is veszélyes farkas került elő, amit nyomkövetővel látnának el, azonban állatvédők ez ellen is tiltakoztak, és a bíróság nekik adott igazat. Több gazda is felszólalt az ügyben, ugyanis a farkasok által elpusztított juhok száma is óriási mértékben nőtt hat év alatt. Emiatt számukra pluszköltséget jelent, hogy házőrző kutyákkal és elektromos kerítésekkel védjék otthonaikat a ragadozóktól.