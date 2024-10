Visszafagyasztanák a Jeges-tengert a tudósok

A tudósok célja, hogy tengervizet pumpáljanak a befagyott Jeges-tenger fölé. A kanadai sarkvidéken végzett korábbi kísérletek sikeresnek bizonyultak. A New Scientist című folyóiratban megjelent jelentés szerint, ha most nem tesznek lépéseket, a gyorsuló éghajlatváltozás miatt a 2030-as években az Északi-sarkvidék „nyáron jégmentes lesz”, ami katasztrofális következményekkel jár a bolygóra nézve – írja a Wion News.

Más jelentések szerint még ha azonnali intézkedéseket hoznak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, még az sem fogja megakadályozni, hogy az Északi-sarkvidék „jégmentessé” váljon.

Évtizedenként 13 százaléknyi jeget veszít a Jeges-tenger.

A tudósok terve nagyon egyszerű. A mérnökök szivattyúk segítségével tengervízzel borítják be a jeget, amely télen várhatóan megfagy és megvastagítja a jégréteget. Ezzel biztosítva azt, hogy a jég nyáron tovább tartson. Ehhez a tudósok keresnek egy vékony jégréteget, alulról lyukat ütnek a felszínbe, és vízzel elárasztják abban reménykedve, hogy ez felgyorsítja majd a természetes fagyás sebességét. Az eljárást már korábban is kipróbálták, de most először végezték el sikeresen hidrogénnel, amely megújuló energiaforrás.

A tesztek kisebb léptékben is sikeresek voltak. A New Scientist című lapban megjelent jelentés szerint fennállhat a „nem kívánt következmények kockázata”, például a hótakaró csökkenése negatív hatással lehet az élővilágra.

A The Guardian-nek nyilatkozó Hayo Hendrikse, a Delfti Műszaki Egyetem adjunktusa azt mondta, hogy ez nem „megoldás”, hanem „ragtapasz”, amelyet „kisebb léptékben” lehetne alkalmazni.