Károly király nem bánná, ha Ausztrália lecserélné őt

III. Károly kilencnapos ausztráliai körutazásra indul a jövő héten, és a The Guardian beszámolója szerint az antimonarchista Ausztrál Republikánus Mozgalom (ARM) találkozót is kezdeményezett a királlyal. Nathan Ross, III. Károly magántitkára közölte velük, hogy a király „mély szeretetét és ragaszkodását” fejezte ki Ausztrália iránt.

Őfelsége, mint alkotmányos uralkodó, miniszterei tanácsára cselekszik, és ezért az, hogy Ausztrália köztársasággá válik-e, az ausztrál közvélemény döntése

– közölte Nathan Ross az antimonarchistákkal.

Az ARM mellett Anthony Albanese miniszterelnök is azt mondta korábban, hogy „Ausztráliában egy ausztrálnak kell állnia az ország élén”, de nemrégiben jelezte, hogy egy ismételt népszavazás nem tartozik a prioritások közé. Ausztrália legutóbb 1999-ben tartott népszavazást a köztársasággá válás kérdéséről, amelyen 54,9 százalék szavazott nemmel. A Buckingham-palota szóvivője elmondta: „Mint előtte édesanyja, őfelsége, a király is mindig is úgy érezte, hogy ez az ausztrál nép ügye”.

Graham Smith, a Republic nevű brit kampánycsoport vezetője – aki a király látogatása idején Ausztráliában tartózkodik, hogy a monarchia ellen tiltakozzon – azt mondta, hogy Károly király látogatására közömbösen reagált az ausztrál nép, és nem is érdekli őket egyáltalán az uralkodó.

A mostani látogatás lesz a király legjelentősebb tengerentúli körútja a rákdiagnózisa óta, és az első, amelyet Ausztráliába tesz államfőként. Az Ausztrál Államszövetség államformája parlamentáris föderatív monarchia perszonálunióban Nagy-Britanniával és több más nemzetközösségi királysággal. Az ország 1901 óta államszövetség, az államfő a mindenkori brit uralkodó, 2022. szeptember 8. napjától III. Károly, akinek hivatalos címe Ausztrália királya. Minden tagállamnak saját kormánya és parlamentje van, tehát széles körű autonómiával rendelkeznek.